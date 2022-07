Reghecampf refuză să plătească pensia alimentară. Câți bani trebuie să achite după divorțul de Anamaria Prodan

Ordonanța, deschisă de antrenor Laurențiu Reghecampf a stabilit programul de vizită al tatălui la domiciliul minorului și pensia alimentară. Însă, această pensie trebuie achitată retroactiv și pe perioada anului trecut, lucru care l-a nemulțumit pe tehnician și a făcut recurs.

Anamaria Prodan a oferit o serie de declarații pentru Realitatea sportivă, în care a mărturisit că este siderată de comportamentul fostului ei soț. Mai mult decât atât, impresara nu îi înțelege de ce Reghecampf are această atitudine: „Noi nu înțelegem cum el a ajuns așa jos. Am auzit în oraș de amanet. Se roagă de fini să-l ajute cu discounturi la diferite chestii… Dacă ești bărbat și fugi de acasă, măcar ai grija de copiii tăi!„.

Ce spun avocații

Anamaria Prodan dă vina pe avocatul soțului ei, cel care, din spusele acesteia, nu procedează bazându-se pe un temei legal. Astfel, două cadouri valoroase făcute de Reghe către fiul său nu pot fi considerate pensie alimentară, precum a spus avocatul antrenorului.

„Este un lucru absolut firesc. Repet! Eu nu l-am cerut pentru că am crezut până în ultima secundă că are minte și nu se face de râs în fața magistraților și a țării, să ceară ca ei să decidă când își poate vedea copilul și câți bani trebuie să-i dea. Noi nu am cerut așa ceva și nici nu ne coborâm să ne facem de râs vreodată cerând așa ceva.

Faptul că avocatul lui îi explică, din ce înțelegem, că nu trebuie să achite că a făcut două cadouri copilului mai scumpe și acele cadouri se consideră pensie alimentară… este hilar! Sunt lucruri pe care le înveți în facultate. Elementare”, a declarat Anamaria Prodan, potrivit sursei citate.

Cât ți bani îi datorează Laurențiu Reghecampf lui Bebeto

Hotărârea instanței îl obligă pe Reghe să plătească o treime din ceea ce câștiga la Craiova. Anamaria Prodan a dezvăluit cât a încasat fostul ei soț în Bănie, dar și cât a primit la Azerbaijan.

„Dacă voiam să cer pensie alimentară, ceream din acest contract de 22.000 euro din Azerbaijan, nu neaparat de la Craiova, unde avea puțin mai puțin 15.000 euro pe lună. Familia și copiii mei nu ne-am înjosit să facem procese pentru pensie alimentară. Este hilar, nu? Reghecampf le-a deschis. Judecătorii au decis, Reghe s-a bucurat, a anunțat victoria însă, când a văzut „devizul”, s-a supărat și a făcut recurs. Ce să mai zicem sau ce să mai facem ? Zâmbim amar ca de obicei și ne uităm pe pereții casei la diplomele, medaliile, măreția și respectul de care s-a bucurat atâția ani alături de Anamaria Prodan, Rebecca Sarah, Luca și Laurențiu Jr.”, a mai spus Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan: „Ni se face rău”

Anamaria Prodan susține că fostul ei soț a fost dat afară de la ultimele trei echipe pe care le-a antrenat din cauza vieții dezordonate pe care antrenorul o are. „Când aud cum un antrenor ca el stătea prin parcare la Craiova cu copilul mic în brațe și amanta pe lângă mașină și jucătorii erau la antrenament și râdeau de el… Ni se face rău… De asta ne dorim să se termine cât mai repede, să nu mai auzim de el!”, a mai adăugat impresara.