Cum se înțeleg Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf: „Vorbim non- stop.” Ce a dezvăluit impresara

După luni întregi de scandal, Anamaria Prodan face noi dezvăluiri despre relația ei cu Laurențiu Reghecampf. Impresara a mărturisit că vorbește cu antrenorul Universității Craiova în fiecare zi și că el nu trebuie să uite ce trecut are Corina Caciuc, iubita lui.

Impresara se simte jenată că Reghe se iubește cu o tânără cu un trecut pătat.

„Trebuie să își asume trecutul acestei fete, în țară, în străinătate. Asta este! Am încercat să îl fac să înțeleagă că nu are cum să repare, va fi urmărit o viață de imaginea ei. El știe unde este astăzi, fără Anamaria Prodan, cu o domnișoară cunoscută prin oraș. Mi-aș dori să fie fericit, cred că asta e cel mai important. Ce avem de reglat, o să reglăm noi între noi.”, a spus Anamaria Prodan.

Vedeta a mai precizat că actuala iubită a antrenorului l-a indeparat de fiul său, Bebeto, și că acesta suferă pentru tot ce face tatăl său.

Bebeto nu îl mai acceptă pe Reghe

„Bebe nu vrea să îl vadă, cum ar fi să îl vedeți lângă Corina Caciuc? Băiatul știe tot, suferă. Nu mai putem face nimic. Mie îmi pare foarte rău, lăsând la o parte pedeapsa pe care i-am aplicat-o când am dezvăluit cât rău a făcut. Este problema lui.

Eu, fetele și Laur Junior, trăim frumos. Mesajele lui Laurențiu Junior sunt dure pentru că este mare și are orgoliu. Laur a fost un bărbat foarte mândru. (..) Să fie fericit, dar cred că e doar o iluzie optică și, la cum îl știu eu, și îl știu foarte bine, suferă tare în el (Laurențiu Reghecampf n.r). La fel suferim și noi, am construit ceva împreună și nu o să îmi explic niciodată de ce s-a întâmplat asta.”, i-a mai spus Anamaria Prodan lui Cristi Brancu.

Reghe și Anamaria Prodan comunică zilnic

Cu toate că impresara e deranjată de acțiunile lui Reghe, aceasta a dezvăluit că vorbește cu el non stop. Vedeta speră ca antrenorul Universității Craiova să se trezească la realitate.

„Eu cu Laurențiu comunic non stop. Vorbim despre orice, ce probleme am, ce nevoie are Bebe, ce s-a scris. Pe copil nimeni nu îl poate obliga. Dacă el nu vrea să meargă la tatăl lui… Sunt alegerile copiilor mei, le respect, vorbim frumos despre Laur și ne gândim cum s-a ajuns aici. Până închid ochii o să rezolv puzzle-ul asta: cum a ajuns fetița asta (Corina Caciuc n.r) atât de aproape de noi?(..) Laurențiu a fost doar o pradă ușoară.”, a mai spus impresara.