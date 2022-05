Laurențiu Reghecampf numără orele până va deveni din nou tată. Declarațiile care o vor scoate din minți pe Anamaria Prodan

Corina Caciuc, iubita lui Laurențiu Reghecampf, a ajuns la termen cu sarcina, însă bebelușul se lasă așteptat. Antrenorul de la Universitatea Craiova a făcut declarații cu privire la starea de spirit din familie și susține că așteaptă nerăbdători ca micuțul să vină pe lume. Corina Caciuc a optat pentru naștere naturală, subliniază antrenorul.

”Ieri (17 mai, n.red.) sau astăzi ar fi fost termenul, dar va naște natural, așa că nu putem spune, cu exactitate, când va fi momentul în care se va naște copilul. Așteptăm să se întâmple”, a declarat Laurențiu Reghecampf pentru Fanatik, potrivit retetesivedete.ro.

Nu este pentru prima oară când antrenorul de la Universitatea Craiova vorbește despre viitorul său copil. În urmă cu ceva timp, Reghecampf a făcut o dezvăluire cu privire la numele bebelușului, punând la încercare mintea internauților. Potrivit postării sale de pe rețelele de socializare, numele va începe cu litera ”L”.

”Normal că am emoții, îmi doresc să fie totul bine, totul e pregătit pentru venirea băiețelului. Îmi doresc să fie sănătos, să fie o naștere ușoară, să fie amândoi bine”, a povestit Laurențiu Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf, declarații care o vor scoate din minți pe Anamaria Prodan

În timp ce antrenorul de la Universitatea Craiova este extrem de atent cu iubita sa gravidă și pregătește totul în detaliu pentru venirea bebelușului acasă, Anamaria Prodan se plânge că Laurențiu Reghecampf nu îi mai dă deloc atenție lui Bebe. Impresara susține că cel care îi este încă soț a cerut custodia băiatului, însă Reghe susține că vrea o custodie comună.

”Nu am cerut custodia lui Bebe, am cerut doar să fie custodie comună. Am cerut să locuiască împreună cu mama lui pentru că așa este normal.

Fiind încă minor, cred eu, așa este normal. Bineînțeles, dacă el își dorește să vină la mine poate să o facă când vrea, când dorește. Nu este vorba că nu vreau eu să îl iau la mine, este vorba că mă gândesc la binele copilului, iar mai apoi la ceea ce simt eu sau ce vreau eu”, a recunoscut Laurențiu Reghecampf.

Sexy impresara pare să fie istorie pentru antrenorul de la Universitatea Craiova. De când a întâlnit-o pe Corina Caciuc viața sa s-a schimbat radical, ba mai mult, susține că a găsit femeia care îl împlinește.

”Este femeia lângă care simt că sunt iubit. Mă împlinește. O voi proteja pe Corina de toate atacurile, îmi voi proteja familia”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

La rândul său, Corina Caciuc a făcut și ea o mărturisire cu privire la sentimentele care care le are față de antrenor: ”Eu mă bucur de iubirea la care sunt părtașă și le doresc și altora să trăiască asemenea povești intense”.