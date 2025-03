Politica Dezinformările periculoase ale lui George Simion despre Ucraina. Summitul de la Paris clarifică poziția României







George Simion a lansat o nouă declarație menită să stârnească îngrijorare în rândul românilor. Candidatul i-a cerut președintelui interimar Ilie Bolojan să nu trimită trupe în Ucraina, deși aleșii au anunțat că nu va exista un asfel de angajament militar.

George Simion, mesaj pentru Ilie Bolojan

Liderul AUR i-a cerut președintelui interimar să nu trimită trupe sau armament în țara vecină. Aflat la Paris pentru un summit dedicat păcii în regiune, Ilie Bolojan nu a făcut nicio declarație care să sugereze o schimbare a poziției oficiale a României.

Atât premierul Marcel Ciolacu, cât și alți oficiali guvernamentali au subliniat în mod constant că România nu intenționează să trimită trupe pe front

Cu toate acestea, George Simion a publicat un mesaj pe Facebook în care afirmă că Bolojan nu ar avea un mandat pentru astfel de decizii. Declarația sa vine într-un context în care tema securității naționale și a relației României cu partenerii internaționali este intens dezbătută în campania electorală.

„Îi cer public lui Ilie Bolojan să nu angajeze România în trimiterea de trupe sau armament în Ucraina. Nu are mandat pentru asta, așteptăm revenirea la democrație”, a fost mesajul liderului AUR.

România își reafirmă sprijinul pentru Ucraina, dar exclude trimiterea de trupe

În urma summitului de la Londra, liderii prezenți au decis să mențină sprijinul financiar și militar pentru țara invadată de trupele Rusiei. Conform înțelegerii, acesta va fi acordat până la încheierea unui armistițiu. România și-a reafirmat angajamentul de a oferi ajutor economic și echipamente militare Ucrainei.

În plus, Ilie Bolojan a anunțat că s-a ajuns la un acord privind creșterea bugetelor pentru apărare în țările europene. Această măsură urmărește să consolideze securitatea continentului și să asigure un rol mai activ al Europei în menținerea păcii.

Pe de altă parte, Ilie Bolojan nu a făcut nicio declarație care să sugereze trimiterea de trupe românești în Ucraina. Dimpotrivă, în cadrul conferinței de presă de după reuniunea extraordinară a Consiliului European de la Bruxelles (EUCO), el a exclus categoric orice implicare militară directă:

George Simion, acuzat că ar încerca să manipuleze opinia publică

„Cel puţin în perioada următoare, vor continua discuţiile legate de acest plan pe care Europa îl susţine pentru a-şi consolida apărarea, inclusiv pentru a susţine ca, după încetarea focului în Ucraina, la care sperăm să se ajungă cât mai repede, să existe nişte condiţii asiguratorii, pentru a avea o securitate care să fie asigurată pentru Ucraina”, a afirmat președintele interimar.

Ilie Bolojan a subliniat că nu există un astfel de angajament.

„Şi, deci, România, chiar dacă, aşa cum am mai spus, nu vom trimite sub nicio formă trupe în Ucraina, va participa la aceste discuţii, atât cele tehnice, care ţin de zona militară, pentru că aceste aspecte care ţin de planificări, de strategii, şi care tranzitează, de exemplu, în România, au nevoie de datele respective, pentru ca Statul Major să fie informat cu ceea ce se are în vedere”, a explicat președintele interimar al României.

Conform înțelegerii, ajutorul include asistență umanitară, contribuții financiare și furnizarea de echipamente defensive.