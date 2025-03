Trump e foc și pară: Dacă nu încheiem un acord nuclear, vor fi bombardamente

Preşedintele american Donald Trump a amenințat, în cursul zilei de duminică, Iranul, cu tarife secundare și bombardamente, dacă țara nu va ajunge la un acord cu Washingtonul cu privire la programul nuclear.

Trump a declarat, în cadrul unui interviu telefonic acordat postului NBC News, că oficialii americani și iranieni discută, dar, cu toate acestea, nu a oferit mai multe detalii despre acest subiect.

„Există o șansă ca, dacă nu ajung la o înțelegere, să le aplic tarife secundare, așa cum am făcut acum patru ani, ceea ce i-a adus într-o poziție pe care și-o doreau foarte mult”, a precizat acesta, în cadrul interviului.

În primul său mandat, Donald Trump a retras, în anul 2018, unilateral SUA din acordul nuclear de la Viena, care impunea restricții stricte asupra programului nuclear iranian în schimbul ridicării sancțiunilor. După ce Statele Unite au reimpus sancțiuni severe, Teheranul a încetat să mai respecte termenii acordului și a escaladat programul de îmbogățire a uraniului.

Donald Trump to NBC News:

If Iran does not agree to a nuclear deal, “There will be bombing and it will be bombing the likes of which they have never seen before” pic.twitter.com/hIDFPrDqim

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) March 30, 2025