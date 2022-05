Iată ce trebuie să mâncați dacă vreți să rămâneți însărcinată

Dieta pe timpul sarcinii

Medicul a spus că veganii ar putea avea o lipsă de vitamine și nutrienți necesari pentru a ajuta copilul să crească. Mâncând mai mult pește, carne, ouă și lactate ar crește șansele de a avea un copil, a spus ea. „Înțeleg perfect motivele etice și de mediu pentru care oamenii sunt vegani și oamenii trebuie să facă ceea ce simt că este potrivit pentru ei.

„Testarea nivelurilor de vitamine și minerale ne arată dacă tipul alimentar al unui individ îndeplinește cerințele nutriționale ale corpului său, iar veganii au adesea niveluri scăzute de nutrienți necesari dezvoltării copilului. Ouăle și lactatele conțin nutrienți importanți necesari pentru fertilitate și sarcină.”

Dietele pe bază de plante sunt benefice din mai multe motive, s-a descoperit că reduc riscul infecției cu Covid, diabet și deces din cauza problemelor cardiace. Dar ele vin cu potențiale riscuri, în special cu deficiențe de nutrienți. Principalele trei deficiențe includ calciu, fier și vitamina B12, spune NHS, în timp ce poate apărea și lipsa de zinc și Omega 3.

Este posibil să obțineți suficient din acești nutrienți vitali dintr-o dietă pe bază de plante, dar este mai greu și poate necesita suplimente. Chiar dacă o femeie rămâne însărcinată în timp ce elimină carnea și lactatele, este vital să ia în considerare dieta ei. De exemplu, anemia, cauzată de lipsa de fier, necesită tratament înainte de sarcină.

O femeie trebuie să aibă o dietă variată și echilibrată în timpul sarcinii pentru a se asigura că fătul este sănătos și crește corect. Este mai puțin clar cât de mult influențează dieta șansele de a concepe un copil- dar cu siguranță joacă un anumit rol, spun experții.

Activitatea fizică poate inhiba ovulația

Dr. Michael Eisenberg, expert în fertilitate și consilier medical la Twoplus Fertility, a declarat pentru The Sun că majoritatea cuplurilor care speră să facă un copil ar trebui să renunțe la mâncarea la pachet și la fast-food. El a subliniat un studiu, publicat de Asociația Braziliană de Ginecologie și Obstetrică, care a arătat că aportul de grăsimi a fost asociat cu o fertilitate mai scăzută.

Alimentele supraprocesate pot contribui la un IMC mai mare – iar o greutate sănătoasă este considerată importantă pentru a concepe bebeluși. Bărbații și femeile ar trebui să reducă nopțile în care consumă alcool dacă vor să fie părinți, spun experții. Atât fumatul, cât și băutura pot diminua fertilitatea și, de asemenea, scad probabilitatea implantării unui ovul fertilizat. Dacă o femeie rămâne însărcinată, ar putea duce la avort spontan sau defecte congenitale.

Dr. Irfana Koita, director și consultant de fertilitate la IVF Matters Clinic, a declarat pentru The Sun că stilul de viață „joacă un rol important atunci când încerci să concepi un copil”. Profesorul Nick Macklon, directorul medical al clinicii de fertilitate The London Women’s Clinic, a spus că dietele pot afecta fertilitatea unei femei. El a avertizat împotriva dietelor care elimină alimente, cum ar fi veganismul sau dieta keto. Prea mult exercițiu poate inhiba ovulația, care este necesară pentru sarcină. De exemplu, un studiu a constatat că cei care sunt supraponderali au cu 11% mai multe șanse de a avea un număr scăzut de spermatozoizi, potrivit The Sun.