Anamaria Prodan se va enerva crunt! Mişcarea făcută de Laurenţiu Reghecampf în plin scandal de divorţ. Totul a devenit public

Laurențiu Reghecampf pare să fie fericit și împlinit alături de Corina Caciuc, femeia pentru care a decis să o părăsească pe Anamaria Prodan. Cei doi trăiesc o poveste de iubire departe de camerele de vedere și preferă să fie cât mai discreți. Totuși antrenorul de la Universitatea Craiova își mai surprinde uneori fanii din mediul online cu fotografii din intimitate.

Recent, pentru a-și arăta bucuria pe care o trăiește în această perioadă, Laurențiu Reghecampf a postat pe contul său oficial de Instagram o fotografie cu ecografia copilului pe care Corina Caciuc îl va aduce pe lume. Antrenorul a venit și un cu un mic detaliu legat de numele micuțului, chiar dacă momentan a decis ca acesta să fie secret. Mintea internauților a fost pusă la grea încercare atunci când au văzut fotografia însoțită de inițialele „L.R”.

Laurențiu Reghecampf nu se mai ascunde. Unde a cunoscut-o pe Corina Caciuc

Antrenorul de la Universitatea Craiova a fost invitat la mai multe podcasturi de la despărțirea de Anamaria Prodan, unde a vorbit despre noua sa relație și modul în care au decurs lucrurile între el și Corina Caciuc. “Acasă la Măruţă” a dezvăluit cum s-a cunoscut cu noua sa iubită, însă fără să ofere prea multe detalii.

“Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere. Dar nu direct, doar am văzut-o, după care am încercat să iau legătura şi să o cunosc cu adevărat. S-a întâmplat în urmă cu un an, doi. Nici nu cred că este important şi nu cred că interesează pe nimeni exact cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simţi pentru persoana respectivă şi ce se întâmplă de acum în colo. Sunt foarte fericit! O iubesc, o să avem un băiat împreună, adică simt că pentru mine lucrurile au luat o întorsătură foarte pozitivă”, a spus Laurențiu Reghecampf.

Antrenorul de la Universitatea Craiova și Corina Caciuc preferă să nu se expună prea mult și nici nu oferă detalii cu privire la perioada în care a început relația lor și cum a evoluat aceasta. În schimb, ambii își declară iubirea unul față de celălalt ori de câte ori au ocazia.