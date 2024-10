Monden Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, scandal la tribunal: Mă dezgustă







Anamaria Prodan şi Laurențiu Reghecampf s-au întâlnit, miercuri, la Judecătoria Buftea, pentru ultima înfățișare din procesul de divorț, care durează de trei ani de zile. Impresara a a venit alături de avocatul ei, Oleg Burlacu, şi de martora Lena Enache, soția fotbalistului Gabriel Enache.

Anamaria Prodan a răbufnit

Laurențiu Reghecampf a venit cu pe celebrul paparazzo Valentin Petrişor, zis Dinte. În 2011, acesta şi fosta lui iubită, Natalia Mateuţ, au avut probleme cu legea în Olanda. Impresara a spus că nu o interesează cu cine a venit fostul soț și că o dezgustă.

„Nici nu vreau să știu de martorii lui. Mă dezgustă tot, dar asta e viața. Dumnezeu va lua din viața mea și a copiilor mei tot ce e rău cu siguranță”, a declarat impresara pentru Click

Cine este martorul lui Laurențiu Reghecampf

Valentin Petrișor poreclit Dinte, este fostul iubit al Nataliei Mateuț. În 2011, ei ar fi ajuns pe mâna poliției din Olanda, într-un dosar de fraudă. Prezentatoarea de la Antena Stars a fost arestată la Amsterdam. În urmă cu ceva vreme, martorul lui Laurențiu Reghecampf a povestit cum făceau achiziții din magazinele de lux din Amsterdam.

A avut probleme cu legea

„Și ne-am dus pe cea mai scumpă stradă din Amsterdam, unde sunt toate magazinele Chanel, Vuitton. Am intrat în toate și am plătit cu cardul ca și cum era al meu. Am luat foarte multe. Serile, mergeam la restaurant, tot cu cardul plăteam șampaniile. Cele mai tari restaurante și cele mai tari haine. (...) Luam două genți de 10.000 euro și le dădeam pe 6-7.000”, a povestit fostul iubit al Nataliei Mateuț.

Poliția olandeză i-a ridicat în momentul în care cei doi au ieșit din hotel. Ei au fost puși la pământ și încătușați. Apoi, aceștia au ajuns la tribunal. Nu se știe exact care este legătura dintre Dinte și Laurențiu Reghecampf și de ce l-a adus ca martor.