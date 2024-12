Justitie Călin Georgescu, revoltă în fața instanței: „Sunt siderat, nu există nicio dovadă!”. Dosar penal pentru un susținător







Călin Georgescu, însoțit de peste 1.000 de susținători, a fost protagonistul unei zile tensionate la Curtea de Apel București, unde s-a judecat contestația privind anularea alegerilor prezidențiale. Într-o atmosferă încărcată de lozinci și cântece patriotice, Georgescu și-a exprimat indignarea față de lipsa probelor împotriva sa și a acuzat autoritățile de manipulare politică.

Controversele legate de judecătoarea cauzei

Un moment tensionat al zilei a fost cererea de recuzare a judecătoarei Cristina Ardeleanu, pe motivul unui posibil conflict de interese, fiind soția unui procuror din cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Avocații lui Călin Georgescu au susținut că imparțialitatea acesteia este pusă sub semnul întrebării, iar instanța a amânat pronunțarea pentru a analiza aceste cereri. Cererile de recuzare au fost însă respinse. „Respinge cererile de recuzare, ca neîntemeiate. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată azi, 30.12.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei de judecată,” se arată în minuta cauzei.

În paralel, un incident de amenințare la adresa judecătoarei, atribuit fostului luptător în Legiunea Străină, Cătălin Berenghi, a atras atenția autorităților. Poliția Capitalei a deschis un dosar penal pentru „ultraj judiciar”, după ce acesta a postat pe Facebook ameninţări la adresa judecătoarei Cristina Ardeleanu. „Pamflet: Gata cu trădările şi trădătorii poporului român! Nu pe bani şi viaţa noastră! Atenţie, judecător Cristina Ardeleanu!", a scris Berenghi pe Facebook.

Decizia Curții Constituționale și implicarea serviciilor secrete

Scandalul a început pe 6 decembrie, când Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale câștigate de Georgescu. Decizia s-a bazat pe documente desecretizate care arătau nereguli în finanțarea campaniei electorale. Potrivit acestora, campania lui Georgescu a fost finanțată prin mijloace ilegale, inclusiv prin utilizarea platformei TikTok, cu fonduri provenite din surse externe.

Mai mult, documentele sugerează implicarea unor actori cibernetici statali în procesul electoral, cu scopul de a destabiliza situația politică din România. Conform SIE, aceste acțiuni fac parte dintr-o strategie mai amplă de influență hibridă orchestrată de Rusia.

Reacțiile lui Georgescu și sprijinul public

Călin Georgescu a respins categoric acuzațiile, subliniind că succesul său nu s-a datorat unei campanii pe TikTok, ci unui mesaj care a rezonat cu nemulțumirile populației. „Nu a câștigat TikTok, ci narativul meu (...) Am fost toți un suflet și o simțire,” a declarat acesta, criticând influențele externe și ingerințele politice în justiție.

„Vreau să le mulţumesc românilor care au stat şi aşteptat această decizie de astăzi, care au stat în frig, au răbdat. După 35 de ani, sunt convins că merită ca în România să existe dreptate. Am asistat siderat la faptul că niciunul dintre pârâţi nu a avut niciun fel de dovadă, niciuna, zero. Au declinat orice clauză procedurală, deci declină şi prezenţa lor aici. (...) Aşteptăm o cauză dreaptă şi precisă pentru demnitatea şi onoarea poporului român. Mulţumesc din suflet pentru tot ce s-a întâmplat până astăzi, mulţumesc poporului român care este prezent în număr atât de mare (...) Deja am făcut istorie, pentru că modul de unitate a poporului român a dovedit asta. Sper într-o justiţie profesională şi nu într-o justiţie politică", a declarat Georgescu la ieşirea din sala de judecată, conform Agerpres.

Susținătorii săi, prezenți în număr mare, au văzut în aceste evenimente o încercare de a compromite un lider care reprezintă vocea poporului. „Nedreptatea produsă pe 6 decembrie ne-a unit și mai mult,” a afirmat Georgescu, subliniind importanța solidarității naționale în fața unor astfel de provocări.