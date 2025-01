Monden Bancnota cu care Ion Țiriac a pus pe jar angajații unei bănci. Nu le venea să creadă că există așa ceva







Ion Țiriac, renumitul fost jucător de tenis, a împărtășit un nou episod memorabil din viața sa. Mai exact, el a povestit cum a surprins angajații unei bănci din București cu o bancnotă de 1.000 de dolari.

Ion Țiriac a pus pe jar angajații unei bănci

Ion Țiriac descrie dragostea sa pentru mașini ca fiind o „boală cronică”, o pasiune ce a început în perioada în care era jucător. El a povestit cum, în anii '70, a primit o bancnotă de 1.000 de dolari după un turneu desfășurat la Teheran, pe care a folosit-o pentru a achiziționa un Beetle.

„Îmi amintesc că am cumpărat un Volkswagen Beetle în București. Și la vremea aceea, m-am dus la o bancă, dar nu pot să-mi amintesc numele ei. Anii aceia de comunism, în 1970, au fost ceva... Și am plătit cu dolari: o bancnotă de 1.000 de dolari și 1.002 bancnote de un dolar, pentru că mașina era 2.002 dolari”, a relatat Ion Țiriac.

Fostul jucător de tenis: Nu le venea să creadă că există bancnota

Ion Țiriac a povestit, de asemenea, pe site-ul tiriaccollection.ro., cum au reacționat angajații băncii atunci când au văzut bancnota de 1.000 de dolari.

„Și-mi aduc aminte că am stat trei zile. Da, pentru că nu le venea să creadă că există bancnotă de 1.000 de dolari. Wow, ce bancnotă, au zis ei. Au mers la Banca Națională a României pentru verificări. Dar așa am fost plătit când am jucat la Teheran. În acel moment, Șahul încă era acolo. Plăteau cu bani cash”, a explicat Ion Țiriac

Ion Țiriac. Sursa foto: Okazii

Galeria Tiriac Collection cuprinde mai mult de 200 de exponate de epocă, realizate începând cu anul 1899, alături de automobile de înaltă performanță, cu un design contemporan.

Ion Țiriac: E o boală cronică, nu e numai o pasiune

Ion Țiriac recunoște că pasiunea sa este „o boală cronică”. Mai mult, milionarul spune că „Nu mă mai duc la licitații, deși câteodată nu pot să mă abțin. Am fost în Anglia și am cumpărat 4 bucăți. Copiii cred că mă vor trimite la un doctor să vadă dacă sunt normal la cap.

Cea mai bună investiție în ziua de azi e arta, adică picturi, sculpturi. Apoi vin mașinile. Un Ferrari s-a vândut acum câteva luni cu 55 de milioane și jumătate de dolari. O mașină care a costat 3.000 de dolari. De ce? Pentru că au fost numai 10”.