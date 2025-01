Politica Dan Andronic, după ce Ciolacu și Simonis au recunoscut că au transferat voturi: Confirmă scârba oamenilor pentru politicieni







Președintele PSD, Marcel Ciolacu, și Alfred Simonis au făcut un exercițiu „ascultăm și nu judecăm”, în mare vogă pe TikTok. Cei doi au recunoscut că au direcționat voturi pentru George Simion (AUR) în turul I al prezidențialelor. Ei au spus că toți au făcut acest lucru.

Marcel Ciolacu a recunoscut că i-a dat voturi lui Simion

„Îți amintești când tu spuneai la partid să nu îi dea nimeni voturi lui Simion pentru că nu suntem siguri că intrăm în turul doi? Să știi că toți i-am dat”, i-a spus Simonis liderului PSD.

După câteva secunde, Simonis a completat: „Ascultăm și nu judecăm!”

Ciolacu a explicat și de ce a plecat de la partid în ziua alegerilor prezidențiale. Președintele PSD a spus că s-a dus să se vadă cu fiul lui.

De ce a plecat de la partid în ziua alegerilor

„Îmi pare rău că în aceea duminică am plecat să mă văd cu fii-miu. Ești părinte ca și mine, în schimb Filip este mai mare decât copiii tăi. Am simțit că este o presiune pe el și ai și văzut că a venit în noaptea aia în bermude fiind cinci grade afară. Și îmi pare rău că am plecat și nu am insistat și nu am stat acolo ca să nu se întâmple acest lucru”, a spus Ciolacu.

Dan Andronic, despre dialogul dintre Ciolacu și Simonis

Dan Andronic a spus că dialogul dintre Ciolacu și Simonis confirmă scârba oamenilor pentru politicieni și că nu înțelege cine îi sfătuiește să facă aceste exerciții penibile pe Tik Tok. Jurnalistul a zis că n-a văzut nicio reacție pozitivă după acest exercițiu.

„Hăhăiala asta penibilă cu dialoguri șugubețe de tipul Ciolacu-Simonis pe tema voturilor transferate unui alt candidat confirmă scârba oamenilor pentru politicieni. Li se pare normal să manipuleze votul, după care să spună că nu le convine rezultatul.

Ce o fi în capul celor care îi sfătuiesc să facă exercițiile astea penibile, mi-e tare greu să înțeleg. Nu fac altceva decât să își adâncească groapa dinaintea alegerilor prezidențiale. Ceea ce înțeleg din ce în ce mai clar este că nu prea se mai poate face nimic cu actualii lideri.

P.S. Pe TikTok, Alfred Simonis către Marcel Ciolacu:„Îți amintești când tu spuneai la partid să nu îi dea nimeni voturi lui Simion pentru că nu suntem siguri că intrăm în turul doi? Să știi că toți i-am dat”. Sigur ați devenit populari cu mărturisirea asta. Se vede și din comentarii. N-am găsit unul pozitiv, din peste 1000...”, a scris Dan Andronic pe Facebook.