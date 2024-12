Social Dan Andronic, răspuns la atacurile celor de la Realitatea TV: Le urez succes







Dan Andronic, patronul Evenimentul Zilei și Capital, a reacționat, după ce a devenit, joi, ținta unor atacuri orchestrate de Realitatea Plus. Jurnalistul le-a transmis că le urează succes, „dar eu voi continua să scriu așa/ce/cum cred”.

Dan Andronic, amenințat de cei de la Realitatea TV

Jurnalistul Dan Andronic a devenit din nou o țintă din partea celor de la Realitatea Plus după ce a postat câteva materiale vechi despre patronul acestei televiziuni.

„Tocmai m-au avertizat cei de la Realitatea TV că vor continua linșajul mediatic la adresa mea. Redifuzând niște materiale vechi de vreo 3-4 luni, cu doi expirați - Gabriel Oprea și George Păunescu - atacându-mă... Le urez succes, dar eu voi continua să scriu așa/ce/cum cred. Iar jurnaliștii de la EVZ și Capital vor scrie la fel de liberi. Mă culc, dar mă trezesc devreme”, le-a transmis jurnalistul celor de la Realitatea.

Dan Andronic, amenințat de cei de la Realitatea TV. Sursa foto: Facebook

Ambițiile patronului televiziunii

De asemenea, într-o altă postare, jurnalistul Dan Andronic vorbea despre marea ambiție a lui Maricel Păcuraru, patronul televiziunii, și anume de a pune el președintele României, dar și despre dosarele pe care le are patronul televiziunii, amânate la nesfârșit.

„Maricel Păcuraru are o ambiție: să pună el președintele României! Dacă se poate să fie cineva care a trecut sau lucrează la Realitatea TV, atunci se vede cu toți sacii-n căruță.

Mai ales că a descoperit că Jeana nu e moartă, adică Statul-Paralel are posibilități nebănuite. Care? Maricel Păcuraru și dosarele amânate la nesfârșit. O situație fără precedent are loc în Justiția română. Unul din cele mai vechi dosare de corupție deschis de DNA are un număr record de amânări: 72 (șaptezeci și două)”, a scris patronul EVZ/Capital.

Dan Andronic: Ceva putred se întâmplă în acest dosar

Dan Andronic nu a făcut decât să constate că multe lucruri sunt în neregulă cu acest dosar în care „minunile se țin lanț”.

”O situație imposibilă care ne arată că ceva putred se întâmplă în acest dosar al patronului Realității TV. Mulți ziariști au scris despre acest lucru, dar nu s-a întâmplat nimic. Se acordă termene pentru lipsă de apărare în mijlocul procesului, când orice avocat începător știe că acest lucru se poate întâmpla o singură dată. Se cer probe, iar instanța aprobă, deși vorbim despre 9 ani... Numai că în acest dosar, minunile se țin lanț”, a scris Dan Andronic pe contul personal de Facebook.