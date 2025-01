Monden Miley Cyrus a făcut ravagii la globurile de aur. E considerată regina serii







Miley Cyrus și-a făcut apariția în rochie de seară, la Globurile de Aur, pentru prima dată, din anul 2009 atunci când a mai participat la festivitate. Rochia este Celine făcută de Heidi Slimane și are bijuterii brodate.

Miley Cyrus de la rebela pop la regina balului

Cunoscută pentru aparițiile controversate, de această dată Miley Cyrus a ales fie total integrată în peisaj. Atât de integrată, ca mulți jurnaliști americani și critici de modă i-au considerat apariția ca fiind cea mai bună de la Globuri. A păstrat totuși ceva din Miley rebela. Mai exact machiajul care a fost unul special ales să iasă în evidență, mai exact care se potrivește stilului ei.

Dar și coafura care aducea cu cea a unei vedete punk. Miley nu a făcut doar act de prezență la celebra festivitate. Aceasta a fost nominalizată pentru cea mai originală piesă de pe coloana sonoră a unui film. Este vorba despre ultimul ei hit, Beautiful that way, scrisă pentru filmul: The last Showgirl.

Elogii Pamelei Anderson

După ce a fost anunțată nominalizarea, fosta vedetă Disney i-a mulțumit Pamelei Anderson, care joacă în film, precum și lui regizoarei Coppola, în vârstă de 37 de ani. „Este o onoare să fiu nominalizată pentru “Cel mai bun cântec original” alături de prietenii și colaboratorii mei Andrew Wyatt și Lykke Li la Golden Globes & Critics Choice Awards”, a scris Cyrus pe Instagram.

„Pamela ne împărtășește cu bunăvoință momentul ei. Eu continui să o susțin; este atât de minunat să o privești strălucind”, a scris Cyrus despre Anderson. Pamela Anderson are 57 de ani si este nominalizată pentru interpretarea ei ca Shelly, o dansatoare din Las Vegas. De altfel, cariera Pamelei Anderson a revenit spectaculos, după ce aceasta a renunțat la implanturi. Miley Cyrus a câștigat primul său Grammy, anul trecut, cu melodia “Flowers”, scrisă după despărțirea de fostul ei iubit.