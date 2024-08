Miley Cyrus devine cea mai tânără legendă Disney. Artista, premiată pentru seria Hannah Montana

Miley Cyrus a devenit cea mai tânără vedetă de până acum care primește statutul de legendă Disney. Cântăreața a devenit celebră interpretând-o pe Hannah Montana în serialul Disney Channel. Acesta a fost difuzat pentru prima dată în 2006, actrița obținând rolul la doar 13 ani. Într-un discurs emoționant ținut duminică la convenția fanilor D23, Miley a declarat că este „încă mândră că a fost Hannah Montana".

Ea a câștigat primul Grammy la începutul acestui an pentru Flowers. Proiectul a fost recunoscut ca fiind albumul anului 2023 și a petrecut 10 săptămâni pe primul loc în Marea Britanie. Actrița în vârstă de 31 de ani a fost ovaționată în picioare de cei 12.000 de spectatori când și-a ridicat premiul la Honda Centre din Anaheim, California, unde se află Disneyland.

Ea a spus audienței că „toate s-au schimbat" de la rolul ei de excepție. Aceasta a interpretat o adolescentă care duce o viață dublă ca star pop. „Dar, în același timp, nimic nu s-a schimbat deloc. Sunt o fetiță cu un vis mare" a spus artista. Miley a fost adusă pe scenă în timp ce cântăreața country Lainey Wilson cânta una dintre cele mai populare piese ale brandului Hannah Montana, „The Best of Both Worlds”.

Ea a devenit emoționată în timp ce a povestit publicului despre primul ei spectacol ca Hannah. „Aveam nevoie de imagini cu ea susținând concerte sold out, dar nimeni nu știa cine este ea, alias Miley", a spus ea. Biletele au fost date la un centru comercial, a continuat ea, „unde aș fi avut primul meu concert gratuit". „În realitate, eram o fetiță cu o perucă blondă la mall, cu un vis mare. Dar în inima mea, am fost Hannah Montana și am fost atât de mândră să fiu. Acest premiu îi este dedicat lui Hannah și tuturor fanilor ei uimitori și loiali, precum și tuturor celor care au făcut din visul meu o realitate. Pentru a cita legenda însăși, This Is The Life" a spus Miley Cyrus.

Perioadă controversată

Miley a glumit, de asemenea, că ea „cu siguranță nu a fost creată într-un laborator". Aceasta a fost o aluzie la zvonurile potrivit cărora copiii Disney sunt creați în biroul Disney din California. „Dacă am fost, trebuie să fi existat o eroare în sistem care m-a făcut să funcționez defectuos undeva între anii 2013 și 2016". Miley a lăsat în urmă imaginea ei de copil Disney odată cu lansarea în 2013 a celui de-al patrulea album, Bangerz. În același an, ea a făcut un duet pe piesa „We Can't Stop” cu cântărețul Blurred Lines, Robin Thicke, la MTV VMAs. Interpretarea a fost atât de provocatoare încât a atras critici chiar și din partea inventatorului degetului de spumă. O recuzită pe care Miley a folosit-o în moduri memorabile în timpul spectacolului.

Premiații Galei Disney

Miley nu a fost singura vedetă onorată la convenție. Harrison Ford, actorul din Star Wars și Indiana Jones, a fost, de asemenea, numit Legendă Disney, alături de Jamie Lee Curtis, câștigător al premiului Oscar. Harrison a declarat că a fost „foarte încântat și un pic stânjenit" să fie onorat, dar și „foarte recunoscător". „Am privilegiul de a fi un povestitor. Iubesc oamenii cu care am avut ocazia să lucrez", a spus acesta, în vârstă de 82 de ani.