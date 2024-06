Monden Ce avere are Miley Cyrus. Vedeta a strâns sute de milioane







Miley a avut o carieră muzicală foarte profitabilă, vedeta câștigând peste 100 de milioane de dolari din muzica și turneele ei. Pe de altă parte, rolul ei ca Hannah Montana a ajutat-o ​​pe Miley să câștige 134 de milioane de dolari până la vârsta de 18 ani. Chiar dacă vedeta investește mult în turnee, de la costume la modul în care este accesorizată scena, se pare că eforturile ei financiare sunt răsplătite.

Potrivit informațiilor din presa americană turneele au generat venituri de sute de milioane de dolari. Primul ei turneu important, Turneul Best Of Both Worlds, a adus încasări 54 de milioane de dolari. Acest turneu i-a adus și premiul „Breakthrough Act” la Billboard Touring Awards 2008.

Miley Cyrus, zeci de milioane investite în producție

Cyrus a continuat să facă furori cu turneul ei Wonder World Tour din 2009, care a încasat peste 67 de milioane de dolari. Deși turneul ei Gypsy Heart din 2011 nu a inclus niciun concert în America de Nord, a reușit totuși să câștige peste 26 de milioane de dolari. Turneul Bangerz a fost un alt succes major, încasând 62,9 milioane de dolari.

În ciuda succesului său financiar, Cyrus a dezvăluit că investește mult în producție. Majoritatea câștigurilor din turneul Bangerz au fost reinvestite în producția de înaltă calitate a spectacolelor. Dar vedeta nu face bani doar din muzică. Aceasta are multe colaborări internaționale.

Colaborări cu case de modă

Una dintre ele este cu Gucci, unde Miley a devenit cea care promovează parfumul lor Flora Gorgeous Jasmine în 2022. În plus, Cyrus a colaborat cu Hims & Hers în 2021, o companie de telesănătate specializată în produse de îngrijire personală. Într-un alt parteneriat, Cyrus a făcut echipă cu NFL pentru o experiență TikTok Tailgate în 2021.

Ea a reușit să aducă prin prezența ei energică un public masiv în timpul festivităților de dinaintea jocului Super Bowl. Astfel de parteneriate cu branduri importante au fost profitabile din punct de vedere financiar și i-au extins acoperirea și influența.