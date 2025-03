Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 11 martie 2025. Despre ”loaderi”







11 martie

Pe 11 martie s-au născut Rupert Murdoch, Urbain Jean Joseph Leverrier, Sir Harold Wilson, Bobby McFerrin, Julius Blüthner, Ion Besoiu, Reka Szabo, Ion Bogdan Lefter.

În calendarul creştin-ortodox pe 11 martie sunt Sfinţii: Sofronie, Trofin şi Pionie. Nimic în „Kalendar”, se stingeau ecourile serbărilor de echinocţiu, după calendarul iulian, dar a 11-a ”babă” numită Sevastiţa – iar cine o ține pe Sevastița va avea mereu bani în chimir.

Tradiţional: 10 martie este Intrarea în Zilele Moşilor.

11 martie 1988 – expiră termenul pentru colectarea vechilor bancnote britanice. Totuşi peste 70 de milioane de lire rămân în circulaţie. În spiritul umorului tipic britanic, Banca Angliei declară: „Nu avem nici cea mai mică idee unde sunt banii aceştia. Sperăm că la colecţionari!”

In legătură cu împlinirea a 85 de ani, ieri, de către Chuck Norris, Emily Heil, de la prestigiosul „The Washington Post” a mai adugat un „fact”: Chuck Norris nu face planuri, el spune cum o să fie America! În legătură cu susținerea de către Chuck Norris a lui POTUS, dar asta este altă poveste. Știți că nimeni, niciodată, din presa isterică și anarhistă de stânga nu a avut curajul, niciodată, repet, să se ia de Chuck? Poate pentru că lovitura lui de karate are 750 Jouli, cam cât un glonț de Beretta… Nu este un ”facts”, este o realitate măsurată!

Ei bine dragi lupi, padawani și hobbiți din State mi s-a spus că au reapărut, din nou, pe ici, pe colo ”loaderii”. Ei apar în situații de criză economică. Prilej pentru o nouă poveste:

Intr-un oraş din Statele Unite, în piaţă din faţa unui supermarket, se înalţă o statuie. Este înaltă şi impunătoare. Reprezintă un grup de oameni, o familie ca să fim mai exacţi, surprinsa de geniul sculptorului în plin efort. Stilul este ceva metisat între acurateţea antică si simbolismul colosal bolşevic – tot grupul face o mişcare îngheţată în bronz, spre devenire şi parvenire ca aceea a Cuceritorilor Cosmosului din Moscova. Pare o uriaşă caricatură sau o operă genială. Artistul a reuşit să jongleze cu mare dibăcie între kitsch şi operă unică.

Figura centrala este tatăl, înalt, muşchiulos, cu ochelari, făcînd, în fandare chinezească un efort teribil şi privind, totodată, cu încredere în viitor. Lînga el este eterna mamă, cu rochia prinsă de vînt care îi dezvăluie picioarele superbe, şi ea in plin efort. Are însă deplină încredere in bărbatul pe care şi l-a ales, pentru că o mîna se odihneşte pe umărul acestuia. În jurul lor, luînd parte gradat şi comic la efort sunt cei cinci copii, de diferite vîrste. Toţi împing…un cărucior de supermarket plin vîrf cu diferite mărfuri!

Consumul este sângele capitalismului. Bunăstarea este garantată de consum. Echilibrul politic şi economic este asigurat de consum. Când există un dezechilibru între producţie şi consum organismul se îmbolnăveşte. Apar crizele. Remediul verificat pentru combaterea crizelor este creşterea consumului. Creşterea consumului în perioadă de criză se face cu ajutorul unor tehnici de vânzare. Mai mult sau mai puţin sofisticate. Se cunosc procedeele clasice : reclama, discount, promoţie, concurs etc. Lângă acestea, se află şi ”loaderii”.

Loader-ul este o persoană angajată de un supermarket sau hipermarket să crească consumul, vânzarea. Cum creşte el vânzarea? Hai sa privim o casetă de supraveghere a unui supermarket. Intră o familie: el împinge caruciorul, ea se uită deja la mărfuri, cei trei copii râd şi se împing. Cumpără mai multe produse. La un moment dat căruciorul rămâne singur pe culoarul central: bărbatul este la raionul de unelte şi scule, femeia la cosmetice şi copii la locul unde se dau baloane.

De căruciorul singuratic se apropie un loader. Este la fel ca toţi ceilalţi cumpărători, îmbrăcat obişnuit, împinge un cărucior plin cu produse. Când trece pe lângă căruciorul familiei pune rapid şi cu îndemânare exersată câteva mărfuri în căruciorul rămas fără supraveghere. Loader-ul a urmărit de la început familia-ţintă şi a reținut tot ceea ce au cumpărat. Căruciorul lui cuprinde, în mare, aceleaşi mărfuri ca şi căruciorul familiei.

El, ”loaderul”, nu a făcut decât să dubleze, sau, mai rar, să tripleze cantitatea de mărfuri aleasă. De exemplu, s-au cumpărat două pungi de detergent. Loader-ul mai pune una, de acelşi tip, marcă şi cantitate. Procentul celor care realizează că au fost “încărcaţi" este extrem de mic. Şi aceştia acceptă până la urmă să cumpere un produs în plus, pentru că este ceea ce au ales chiar ei şi se gândesc că tot o să fie de folosinţă. Uneori loaderii se distrează punând câte un obiect drăguţ şi nu prea scump în cărucior. Bărbatul o suspecteză pe femeie, femeia pe copii, nimeni nu zice nimic şi la casă plătesc cu cartea de credit. Poate că acasă o să fie o mică discuţie, dar până la urmă “ce simpatică este chestia asta"!

Se spune că într-o singură lună loaderii au reuşit să crească vânzările lanţului respectiv de supermarketuri cu aproape zece la sută, ceea ce este enorm ca cifră absolută. Pentru că loaderii sunt prezenți doar în cadrul unei singure rețele de supermarketuri în State. Chestionat de presă, unul dintre responsabilii companiei de supermarket-uri a spus că totul nu este decât o “glumă locală de sărbătoriile de Sf. Paști, care se apropie" şi că din punct de vedere legal, căruciorul este proprietatea supermarketului.

La noi, în România, nu există ”loaderi”. La supermarketurile din România se foloseşte tehnica veche şi primitivă a diferenţei dintre preţul de raft şi cel de la casă. Dacă întrebi de ce preţul de la casă este mai mare decât la raft, primeşti un răpuns zâmbitor că se fac dese schimbări de preţ, unele cresc, altele scad şi că uneori nu ajung actualizările la casele de marcat.

Toată lumea ştie că preţurile doar cresc. Nu au fost cazuri când la raft era un preţ şi la casă s-a încasat mai puţin. Luat drept prost, nu poţi decât să zâmbeşti stingherit şi să-ţi vezi de treabă. Până când? Până când o să faceți ca mine, eu, aici, în Prahova submontană, cumpăr de la producători. Îmi ia mai mult timp, dar marfurile sunt de calitate, alimentele au gust și sunt chiar un pic mai ieftine.

Evident, dar evident, o să văd un film cu Chuck Norris, ca să nu se supere și așa poate o să apuc ziua de mâine, doar este o altă zi!

BERBEC Ai ceva îndoieli că te poţi descurca onorabil, dar poţi primi sprijin de la cei pe care i-ai ajutat. O mână spală pe alta, și amândouă, fața - dar trebuie să rămâi fidel promisiunilor şi angajamentelor făcute. Lasă orice decizie privind locul de muncă, sau altă alegere importantă, pentru săptămâna viitoare. O veste, poate pe seară! Atenţie la variaţiile de temperatură, mai ales la ploaie, îmbracă-te corespunzător şi totul o să fie sub control! Discuţii, în general sterile, asta mai pe seară. Cu jumătate din zodiac favorabil poți vedea, acasă, un film bun, sau un spectacol, pe net, tot seara.

TAUR Execuţi aproape automat treburile cotidiene. Gândul îţi este la altceva şi acel lucru te obsedează pe zi ce trece. Mai ai răbdare! Astăzi nu amesteca viteza cu graba, poţi avea surprize! Perioada este favorabilă, mai puţin în adaptarea termică. Simţi un oarecare grad de exaltare, de preaplin din cauza influenţei puterilor primăverii şi ar trebuie să dai curs impulsului. Să-ţi oferi, adică, realizarea unei dorinţe mai vechi, pentru care nu ai avut timp până acum. Continuă cu tenacitate şi voinţă pe drumul ales de tine.

GEMENI Astăzi parcă îţi lipseşti timpul şi nu ai aer destul. Ritmul cotidian, brusc, este prea rapid şi te deranjează. Pe de altă parte ai poftă de ceva bun şi multă tandreţe... O zi contradictorie! Relaţiile de familie, cu prietenii, anturajul – după caz - se ameliorează lent, dar sigur, pentru cei care au avut o oarecare “răceală” în sentimente. Astăzi ai multe pe cap. Ştiai sau nu, „mâine este o altă zi” aşa că vezi care probleme sunt urgente, care sunt importante, care pot produce pierderi de bani etc. Şi lasă pe mâine ceea ce poate aştepta! O veste bună poate fi urmată de una şi mai buna, fără să fie din acelaşi domeniu!

RAC Trebuie să te adaptezi, acesta e secretul! Dacă aştepţi ceva, o veste îţi poate schimba părerea iniţială. Eşti creator, ai idei bune, chiar şi în domeniul sentimental. Fii flexibil şi tolerant! O dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se discută din nou despre vechi proiecte şi idei. Relațiile cu persoanele născute în semne de aer şi foc sunt azi armonioase, dar nu sunt favorabile cu cei nascuţi în semne de apă si pământ. Poţi face mici schimbări de program, dar fără implicări majore. Ai impresia că poţi primi ajutorul solicitat de la rude şi prieteni, care îţi trebuie mai mult pe măsură ce trec zilele.

LEU Armonie, conciliere, pacifism sunt coordonatele zilei de astăzi. Reuşeşti să menţii pacea atât de necesară şi la serviciu şi acasă. Dar faci mari eforturi, pentru că te implici personal... Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. La serviciu, dacă te duci, sau unde îţi petreci dimineţile, uneori, toată ziua, trebuie să foloseşti fiecare moment. Totuşi o veste bună, sau o surpriză plăcută, din partea anturajului apropiat. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile.

FECIOARĂ Nu te afunda în detalii, nu ajungi nicăieri. Ai o veste despre o posibilă sumă de bani, de primit! Situaţia cere reflecţie. Trebuie să te gândeşti ce faci primăvara aceasta, că timpul zboară! Cu toată starea de fapt și amenințarea războiului, sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Ziua este favorabilă pentru începerea unor proiecte sau afaceri noi, numai după ce reconfirmi înţelegerile trecute. Astăzi aspectele generale, conjunctura, arată că preocuparea ta majoră este să menţii status quo, poate fi vorba de o situaţie, o relaţie sau o pozitie actuală care te avantajează, cu care te simţi confortabil.

BALANŢĂ Eşti într-o bătălie continuă pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii tale. Episodul de astăzi se consumă la serviciu, sau la mobil, Skype etc sau la o probă, un examen, un prag. Continuă, sunt şanse mari de reuşită! Fă în aşa fel, ca să nu rămâi în urmă şi să nu depinzi de alţii, aşa rezultatele muncii tale pot fi evidenţiate şi evaluate corect. Realizări mici, însă pline de bucurii. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, pentru că eşti o persoană armonioasă. O mică supărare, dar pe total zi rezultatul îți este favorabil.

SCORPION Nu rămâne izolat, astăzi domeniul sentimental este avantajat. Flirt, seducţie, cucerire – orice îţi stă la dispoziţie, tu trebuie doar să alegi. Este momentul organizării unei seri memorabile! Ai multe de terminat, dar şi unele inexactităţi din trecut te bântuie astăzi şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai face griji degeaba! Domeniul sentimental este bine aspectat, Venus îţi trimite salutări din vârful buzelor, amorul este o artă dar şi o ştiinţă, nu exgera, dar nici nu renunţa. Lasă-te în fluxul evenimentelor plăcute, distrează-te, dar să nu exagerezi cu... paharul!

SĂGETĂTOR Eşti inspirat astăzi şi reuşeşti să te afli când trebuie, unde trebuie. Mai mult, iei deciziile, alegerile corecte atât la serviciu, la muncă cât şi acasă, în familie. Pe total, o zi bună! Ceva se întâmplă şi în familie, sunt semne. Fii la obiect în ceea ce afirmi, în timpul discuţiilor în familie, cu cei dragi. Nu da naştere la confuzii şi la probleme artificiale. Evită imprumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc – în această perioadă eşti sănătos, dar nu şi norocos. Fii chibzuit şi cumpătat. Investeşte, cumpără obiecte de valoare, sigur, dacă ai ceva bani, trăieşte bine, respectă-te ca să fii respectat!

CAPRICORN Astăzi eşti lăudat şi ţi se promite ajutor. Ai şi unele ecouri plăcute în familie. Cursul activităţii tale este favorizat, perfecţionismul tău este satisfăcut, totul pare că merge spre bine! Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Magnetismul personal este în creştere. În unele ocazii trebuie să dai dovadă de diplomaţie ca să eviţi conflictele inutile, de altfel. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de iscusinţă şi discreţie. Nu-ţi face griji, probabil totul o să sfârşească cu bine, ca în filmele americane alb-negru, cu „happy end”.

VĂRSĂTOR O zi... excelentă, pentru tine! Dacă ai un obstacol, un examen, o să fii surprins de cât de priceput eşti. Se pare că energii misterioase, de tipul punct zero, sunt la dispoziţia ta. Doar astăzi! Transformări în bine, la serviciu şi acasă. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie, rudelor, ale anturajului apropiat. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervov, o activitate prea concentrată, prea obositoare, face să ratezi rezultatul dorit.

PEŞTI Important pentru tine, astăzi, este să transmiţi semnale şi mesaje fără să te consumi, fără să te enervezi! În duo, comunică cu calm şi fii precis, solo, un zâmbet înseamnă mare lucru! Pe total, o zi bună! Confortul spiritual este cheia succesului tau. Transforma “încăpăţânarea” ta proverbială în tenacitate şi termină proiectele pe care le-ai început. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece poţi fi dezamăgit de modul în care o sa te ajute colegii, prietenii, rudele, anturajul. Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei.