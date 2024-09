International Miley Cyrus, dată în judecată pentru „Flowers”. Acuzații de plagiat după Bruno Mars







Miley Cyrus ajunge la judecată din cauza hitului ”Flowers”. Asta pentru că este acuzată de încălcarea drepturilor de autor de către Tempo Music Investments.

La judecată din cauza ”Flowers”

Compania, care deține proprietatea cântecului de succes al lui Bruno Mars „When I Was Your Man”, din care s-a inspirat melodia ei „Flowers”, a intentat un proces. Compania susține că melodia ei împrumută foarte mult din munca lui Bruno în ceea ce privește compoziția muzicală. Cei de la companie susțin că linia melodică a cântecului lui Miley este foarte asemănătoare cu cea a lui Bruno. Ei afirmă, de asemenea, că progresiile acordurilor și chiar unele versuri „When I Was Your Man”.

Cântecul lui Miley a fost un succes major, câștigându-i chiar și un premiu Grammy. Iar Tempo Music consideră că acest succes a venit în detrimentul creației lui Bruno. Drept urmare își doresc o compensație, argumentând că Bruno și munca lui sunt direct responsabili pentru succesul lui Miley. Mai mult, Tempo Music vrea să o împiedice pe Miley să continue să cânte sau să-și distribuie melodia.

Cât ar putea pierde Miley din cauza acestui proces

Cazul ar putea avea repercusiuni financiare semnificative pentru Miley dacă instanța este de partea Tempo Music. Miley are o valoare netă estimată la 160 de milioane de dolari, în mare parte din cariera ei muzicală de succes și actorie. Cu o asemenea avere, s-ar putea ca ea să sufere prea tare din cauza procesului. Aceasta nu e prima dată când vedeta se confruntă cu așa ceva.

A avut reclamații cu privire la hitul ei din 2013 „We Can’t Stop”. Deocamdată, vedeta nu a comentat procesul în curs și nici Bruno Mars nu a oferit un comentariu public. Nu este clar dacă Bruno susține procesul sau dacă nu este implicat în încercările lui Tempo Music de a obține compensații financiare pentru succesul „Flowers”.