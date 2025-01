Politica Anunțul care răstoarnă toate calculele. Crin Antonescu își suspendă candidatura la prezidențiale







Crin Antonescu a a anunțat că la acest moment consideră suspendată candidatura sa din partea Coaliţiei pentru alegerile prezidenţiale din 2025.

„În legătură cu calitatea me de candidat, cunoscută și recunoscută public până acum, aceea de candidat comun al coaliției aflate la guvernare, încep prin a anunța că în mod unilateral, adică eu, candidatul, consider acordul privitor la această candidatură, suspendat. Eu îl declar suspendat.

Pentru că sunt două părți aici. Ce înseamnă suspendat. Înseamnă următorul lucru. Eu am primit o propunere de a fi candidatului unei coaliții politice, am acceptat această propunere, am asumat această candidatură, și este o asumare de la care eu nu dau înapioi”, a declarat Crin Antonescu la Digi 24.

Cum a acceptat Crin Antonescu propunerea coaliției

Fostul lider al PNL a mai spus că a acceptat propunerea celor patru lideri ai coaliţiei (PSD, PNL, UDMR şi grupul minorităţilor) pentru că la momentul respectiv, în 22 decembrie, i s-a spus că „este urgent” să dea răspunsul, însă a constatat două lucruri, şi anume faptul că încă nici până la acest moment nu a fost stabilită şi decisă clar data alegerilor, deşi s-a pus accent pe urgenţă, şi în al doilea rând faptul că a constatat că nu există unanimitate în privinţa susţinerii sale din partea tuturor liderilor coaliţiei, unii fiind ezitanţi în ceea ce priveşte susţinerea sa.

„Eu aştept din partea lor, ca cetăţean, să se comporte responsabil şi să anunţe de îndată data alegerilor prezidenţiale, să dea toate informaţiile si explicaţiile în legătură cu ce s-a întâmplat în România cu anularea alegerilor, să garanteze că în această ţară există democraţie şi să se hotărască, în cât timp doresc dânşii, care este candidatul lor la prezidentiale. Ştiu de unde să mă ia şi atunci o să le dau si eu un răspuns.

Nu sunt un om vanitos, sunt doar orgolios atunci când vorbesc despre lucruri publice. Eu nu dau înapoi, răspunsul urmează să-l dea dânşii. Eu nu sunt forţă de muncă disponibilă la candidatură, n-am cerut nimănui candidatura Sunt amatori destui pe piaţă, slavă Domnului, deci au de unde găsi, nu e cazul meu!”, a spus Crin Antonescu.