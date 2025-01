Monden Mihai Trăistariu a căzut în șanț în noaptea de Revelion. Artistul nu-și revine după accident







Mihai Trăistariu nu poate uita cum a căzut într-un șanț cu mașina într-o noapte de Revelion. Nu a pățint nimic grav dar nu poate uita acele momente care l-au făcut să plângă.

Mihai Trăistariu a căzut în șanț în noaptea de Revelion

Mihai Trăistariu a avut parte de întâmplări neplăcute în noaptea de Revelion, cu ceva timp în urmă. Drumul acoperit de polei și ninsoarea abundentă au creat o situație periculoasă, iar interpretul nu a reușit să controleze vehiculul, ajungând astfel într-un șanț.

A început să plângă, apoi a izbucnit în râs și, în cele din urmă, și-a sunat un prieten pentru a-l ajuta să iasă din situația complicată. Din fericire, nu a pățit nimic, neavând măcar o zgârietură, deși mașina lui era destul de avariată în urma impactului.

„Am avut parte și de o peripeție, de Revelion, acum mai mulți ani. Am cântat la Odobești și ningea foarte tare în acea noapte. Eu eram singur, nu știu cum s-a nimerit, așa m-am dus la concert, așa a fost să fie. Era după concert, pe la 2 noaptea, mă întorceam acasă, la Constanța.

Mihai Trăistariu. Sursa foto: Facebook

Prietenii petreceau, iar eu într-un șanț, în noaptea de Revelion

Fiindcă era polei, gheață pe jos, se circula foarte greu, am alunecat foarte tare cu mașina și am căzut într-un șanț, pe partea dreaptă. Pur și simplu nu am mai putut stăpâni mașina. S-a zdrobit, într-adevăr, de la impact, dar problema era că nu era absolut nimeni care să mă poată ajuta. Eu, când am văzut că sunt în situația aceea, m-a bufnit un plâns, nici nu știam ce să fac”, a povestit artistul.

Artistul și-a mai amintit că și-a sunat un prieten „și i-am spus că ei petrec, iar eu stau într-un șanț, în noaptea de Revelion. În loc să dansez, să beau șampanie, eu eram cu mașina lovită în șanț. Era plâns cu râs. Asta pentru niște bani amărâți, că a trebuit să cânt. Nu a fost mare pagubă, dar nu am mai putut să iau mașina de acolo”.

Mihai Trăistariu. Sursa foto: Facebook

Ce planuri are Mihai Trăistariu pentru 2025

Mihai Trăistariu nu renunță la un obicei înainte de trecerea în noul an. Artistul a mărturisit pentru cancan.ro., că are „o rezoluție pentru 2025, vreau să îmi fac o casă, pentru că eu stau la bloc și nu îmi place ideea, așa că vreau să-mi fac o căsuță. M-am uitat de niște terenuri, vreau să o fac eu de la zero și atunci acesta ar fi unul dintre proiectele mele pentru 2025. Mie îmi trebuiesc 10 camere, pentru că am câini, pisici, am foarte multe haine, nu mai am loc. Vreau să-mi fac și o piscină, să stau în curtea mea, la soare, așa aș fi fericit, ca să nu mai stau la bloc”.