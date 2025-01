Monden Fiica lui Teo Trandafir a plecat de acasă: S-a aflat la mare ananghie







Fiica lui Teo Trandafir, Maia, în vârstă de 21 de ani, s-a mutat de acasă. Prezentatoarea a spus că este fericită că fiica ei a plecat să își trăiască viața. Aceasta a declarat că oamenii trebuie să învețe să îi lase pe ceilalți liberi.

Fiica lui Teo Trandafir s-a mutat de acasă

„Cred că așa cum se întâmplă de obicei atunci când vezi că puiul tău își ia zborul din cuib…pentru un timp (n.r. e greu) după care te obișnuiești și îți trăiești viața în continuare. Eu stau și mă gândesc la momentele în care oamenii suferă pierderi, abia atunci este o problemă. Când cineva a plecat să își trăiască viața lui, tu trebuie să fii fericit pentru el. Cred că și atunci când cineva pleacă de tot ar trebui…dacă el s-a aflat în suferință până acum. Asta nu am învățat până acum”, a declarat Teo Trandafir.

A fost o mamă strictă

Prezentatoarea a mai spus că a fost o mamă foarte strictă până în momentul în care fiica ei a făcut 18 ani. Aceasta a povestit că Maia a venit, în urmă cu ceva vreme, vopsită în cap cu o culoare dubioasă și că a amuzat-o.

„Are 21 de ani. Până la 18 ani am fost destul de strictă. Îmi aduc aminte că aflase că se poate vopsi cu hârtie creponată colorată. Zis și făcut. Avea un păr superb și l-a băgat pe tot într-un lighean cu hârtie creponată roz. Când am ajuns acasă era complet descumpănită. Părul ei arăta ca o friptură de vacă în sânge. Era ceva roz, dar nu tocmai roz, că ea este castanie, ceva…și acum ce facem? I-am spus că o să iasă la spălat. Îți dai seama cât s-a spălat până a ieșit culoarea aia, dar am râs în sinea mea”, a adăugat Teo Trandafir pentru Cancan Exclusiv.

Teo Trandafir, despre pensionare

Teo a mai spus că se gândește cu groază la pensionare. Aceasta este obișnuită cu o rutină strică și că nu îi place să stea degeaba. Ea a declarat că vacanțele o derutează și că preferă să muncească.

„Real, mă gândesc foarte puțin și cu oroare (n.r la pensionare). Mi se pare ceva rău. Toată lumea e înnebunită cu vacanțe după pensionare. Nu, eu sunt obișnuită cu rutina, cu soldăția, cu milităria, cu orele fixe. Pe mine asta mă liniștește. Mie mi se pare absolut corect să faci anumite lucruri la anumite ore.

Eu mă trezesc la 06:56. Singură, iar până la 07:00 când începe buletinul de știri eu îmi fac patul, apoi în capul meu răsună comanda: ”părăsește încăperea”. La ora 07:00 am dat drumul la radio pe telefon și am părăsit încăperea. Patul făcut și geamurile deschise, ca la armată. Vacanțele mă derutează”, a spus Teo.