Cel mai bogat actor din lume. Niciun coleg de breaslă nu a putut să-l depășească

Cel mai bogat actor din lume are o valoare uluitoare de 3 miliarde de dolari (sau 2,5 miliarde de lire sterline), mai mult decât Brad Pitt și George Clooney la un loc, dar nu e foarte cunoscut. Este vorba despre Jami Gertz, actriță americană devenită antreprenor.

Gertz a avut marea șansă în copilărie și de atunci a apărut în aproximativ 28 de filme și 174 de episoade de televiziune de-a lungul carierei sale.

Actrița în vârstă de 59 de ani este cunoscută mai ales pentru rolurile din Twister, The Lost Boys, Still Standing și Sixteen Candles, precum și pentru că a condus distribuția sitcom-ului The Neighbors, centrat în jurul unei familii care se mută într-o proprietate plină de ființe extraterestre.

Și-a depășit toți colegii de breaslă

Gertz a reușit rapid să-i depășească pe Margot Robbie, Robert De Niro și Jennifer Lopez. Cu toate acestea, afacerile ei în afara Hollywood-ului sunt cele care au contribuit cel mai mult la succesul ei financiar.

Născută în Chicago, Illinois, în 1965, ea are trei fii cu soțul ei, Tony Ressler, cu care s-a căsătorit în 1989. Pentru toate rolurile sale de film și televiziune combinate, Gertz ar fi câștigat cel puțin 1.183.020 $ (952.070 £).

Cel mai mare succes al carierei lui Jami Gertz

Jami Gertz a luat o pauză de la actorie pentru a lucra ca designer de parfumuri pentru Lanvin, iar când a revenit în cinematografie, a reușit să obțină cel mai mare succes al carierei sale cu Twister (1996). Deși interpretarea ei a fost criticată, fiind nominalizată la premiul Zmeura de Aur pentru cea mai slabă actriță în rol secundar, Twister a ajuns să încaseze 495 de milioane de dolari în box office-ul mondial.

În 1997 a avut un rol recurent în serialul de televiziune E.R., în rolul Dr. Nina Pomerantz. În 2001, Gertz a fost nominalizată la Premiul Primetime Emmy pentru cea mai bună actriță invitată într-un serial de comedie pentru Ally McBeal.