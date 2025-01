Monden Cum a ajuns, de fapt, Florin Piersic la mănăstire. Marele actor a rămas consternat. Video







Au circulat zvonuri că Florin Piersic s-ar fi retras într-o mănăstire din Bucovina la sfârșitul anului trecut. Totuși, actorul a oferit mai multe detalii după ce Dan Negru l-a contactat.

La sfârșitul anului, au circulat zvonuri că Florin Piersic s-ar fi retras într-o mănăstire din Bucovina. Cu toate acestea, actorul a oferit o explicație după ce a fost contactat de Dan Negru, spunând că nu s-a mutat la mănăstire, așa cum s-a speculat anterior.

Majoritatea actorilor au povestit că, în timp ce se aflau în Bucovina, Florin Piersic a făcut o scurtă vizită la Mănăstirea Moldovița și a fost bine primit de stareța mănăstirii. Actorul a spus că a rămas acolo pentru câteva ore, a aprins lumânări și a sărutat icoanele. În plus, a spus că nu se gândește să se călugărească și că acest stil de viață nu este potrivită pentru el.

„Nu m-am mutat! Mă, cum poate să scrie așa ceva? Cum să mă mut la mănăstire, eu sunt de mănăstire? Eu m-am dus, fiind în Bucovina, la Pojorâta, să fie pentru cei care merg în Bucovina, că ajung la Pojorâta, la stânga e fundul Moldovei și am zis că dacă tot am venit aici, câteva dintre rudele mele care încă mai trăiesc, zic hai să mă duc până la mănăstire și m-am dus la mănăstirea cea mai apropiată, care este Moldovița”, a spus marele actor.

Florin Piersic a stat pentru câteva ore la Moldovița

„Acolo ne-a primit stareța Benedicta și ne-am invitat la masă, dacă am stat o oră, am sărutat icoanele, am aprins niște lumânări și am plecat la Sucevița. (…) Vreau să îți spun că asta a fost tot”, a afirmat celebrul actor, într-o conversație cu Dan Negru.

În timpul vizitei, Florin Piersic a întâlnit și un preot, iar atmosfera a fost una relaxată.

„Nu, nu m-am călugărit, pot să am un rol, dar să mă călugăresc nu e cazul, nici nu seamănă cu mine”, a mai afirmat el.

Florin Piersic: Fotografiile care au apărut pe internet s-au făcut imediat după ce m-am trezit

Actorul a explicat că fotografiile cu el care au apărut pe internet s-au făcut imediat după ce s-a trezit, când nu era îmbrăcat corespunzător.

„Am înțeles și fotografia aia care circulă pe internet, tot omul e pozat și când nu e neapărat coafat și aranjat. Dimineața îmi era și mie mai somn și atunci n-am avut de lucru și am ieșit într-o zi în sufragerie și am povestit cu cei care erau acolo, era și un preot acolo, am povestit. Dar eu nu eram îmbrăcat, eram sculat din somn”, a mai declarat Florin Piersic.

În plus, Piersic a vorbit despre relația sa cu Bucovina și mănăstirile din zonă, spunând că se simte bine pe aceste meleaguri. Chiar dacă nu a vizitat Mănăstirea Putna din cauza distanței, actorul a subliniat că ar fi vizitat-o dacă ar fi avut mai mult timp.

Florin Piersic, care va împlini 89 de ani pe 27 ianuarie, a spus și că îl rustreazătehnologia, pentru că nu este familiarizat cu telefoanele moderne și aplicațiile lor.