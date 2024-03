Monden Premiile „Zmeura de Aur”. Care sunt cele mai proaste filme din 2023







Sâmbătă, 9 martie 2024, a avut loc cea de-a 44 ediţie a Galei Premiilor „Zmeura de Aur”. S-a aflat care au fost cele mai proaste filme de anul trecut.

Câştigătorii Premiilor „Zmeura de Aur” 2024. Chiar Gala Premiilor Oscar, în Statele Unite se decernează şi Premiile Razzie, cunoscute în România drept „Zmeura de Aur”. Este vorba despre cele mai proaste filme, actori, scenarii sau cupluri din peliculele de la Hollywood.

Cel mai prost film din 2023

Cel mai prost film al anului trecut a fost desemnat „Winnie the Pooh: Sânge și miere”. Filmul a plecat acasă cu cinci premii Razzie, pentru imagine, regie, scenariu, cuplu de film și remake/rip-off/sequel. „Expend4bles” a primit două premii la gala care recompensează cele mai slabe producţii ale anului trecut. Stallone a fost nominalizat de 16 ori de-a lungul anilor la „Zmeura de Aur”.

Și publicația The Guardian a criticat filmul „Winnie the Pooh: Sânge și miere”. Acesta a scris: „o combinație terifiantă de ne-înfricoșător și deloc amuzant”, acordându-i o singură stea. Empire l-a descris drept „cel mai slab scris și interpretat film de groază lansat în cinematografe din câte se știe”.

Filmul a câștigat premii pentru cea mai proastă imagine, cel mai slab scenariu și cel mai slab regizor. Pooh și Piglet, prezentându-se ca niște criminali însetați de sânge, au fost premiați ca fiind cel mai prost cuplu de pe ecran. Regizorul Rhys Frake-Waterfield a primit premiul pentru cel mai slab regizor, dar a anunțat o continuare a filmului și alte producții de groază.

Alți actori premiați la „Zmeura de aur”

Jon Voight, laureat al premiului Oscar, s-a ales acum cu premiul pentru cel mai prost actor din cauza interpretării unui mafiot irlandez în filmul „Mercy”. Megan Fox a fost laureată cu două premii în acest an – unul pentru cea mai proastă actriță în filmul de groază „Johnny & Clyde” și celălalt pentru cea mai proastă actriță într-un rol secundar pentru interpretarea sa din al patrulea episod al francizei Expendables, potrivit BBC.

Premii „Zmeura de aur” 2024

Cea mai proastă imagine: Winnie the Pooh: Blood and Honey Cel mai prost actor: Jon Voight, Mercy Cea mai proasta actriță: Megan Fox, Johnny & Clyde Actriță în rol secundar: Megan Fox, Expend4bles Actor în rol secundar: Sylvester Stallone, Expend4bles Cel mai prost cuplu de pe ecran: Pooh & Piglet, Winnie the Pooh: Blood and Honey Cel mai prost remake, rip-off sau continuare: Winnie the Pooh: Blood and Honey Cel mai prost regizor: Rhys Frake-Waterfield, Winnie the Pooh: Blood and Honey Cel mai prost scenariu: Winnie the Pooh: Blood and Honey Premiul Redeemer: Fran Drescher