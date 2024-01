Zmeura de Aur 2024. Jennifer Lopez, nominalizată la categoria cea mai proastă actriță

Zmeura de Aur 2024. Jennifer Lopez a fost nominalizată la cea mai ruşinoasă categorie. Filmul „The Mother” nu a fost pe măsura aşteptărilor. Criticii spun că a fost un film neinspirat.

Zmeura de Aur 2024. Jennifer Lopez: cea mai proastă actriță

Mai exact, la Zmeura de Aur 2024, Expend4bles a primit cele mai multe nominalizări. Chris Evans şi Jennifer Lopez au fost selectaţi la categoriile cel mai prost actor.

Cel mai nominalizat film la Razzie Awards/ Zmeura de Aur este Expend4bles, cea de-a patra parte a francizei de acţiune fiind sub aşteptări din punct de vedere critic. Acesta a primit şapte nominalizări la cea de-a 44-a ediţie a premiilor care „apreciază” cele mai neinspirate pelicule sau interpretări.

Este urmat, cu cinci nominalizări, de The Exorcist: Believer, reluarea seriei clasice de groază, şi Winnie the Pooh: Blood and Honey. Două filme cu buget mare, Shazam! de la DC. Furia zeilor şi „Ant-Man and the Wasp de la Marvel: Quantumania, au primit fiecare câte patru nominalizări.

Zmeura de Aur. Sursa foto: Facebook.

Cum a scăpat Bruce Willis de nominalizare

Grupul care acordă premiile pentru cele mai neinspirate pelicule şi interpretări şi-a cerut scuze anul trecut pentru nominalizarea lui Bruce Willis. Cu numeroase filme de acţiune direct pe video în ultimii ani, actorul devenise un obişnuit al Razzie, astfel încât grupul de premiere a creat o categorie cea mai proastă interpretare a lui Bruce Willis într-un film din 2021. După ce Willis şi familia sa au dezvăluit public luptele actorului cu afazia, o tulburare de limbaj care provoacă leziuni cerebrale, Razzies a anulat categoria.

Înfiinţate în 1981, nominalizările Razzie Awards/ Zmeura de Aur sunt acum stabilite de un comitet select înainte ca buletinele de vot să fie trimise membrilor. Oricine poate deveni membru cu drept de vot al Razzies, plătind o taxă anuală de 40 de dolari sau o cotizaţie pe viaţă de 500 de dolari.

Sursa foto: Facebook

Nominalizările Zmeura de Aur 2024

Cel mai prost film: „The Exorcist: Believer”, „Expend4bles”, „Meg 2: The Trench”, „Shazam! Fury of the Gods”, „Winnie the Pooh: Blood and Honey”

Cel mai prost actor: Russell Crowe / „The Pope’s Exorcist”, Vin Diesel / „Fast X”, Chris Evans / „Ghosted”, Jason Statham / „Meg 2: The Trench”, Jon Voight / „Mercy”

Cea mai proastă actriţă: Ana de Armas / „Ghosted”, Megan Fox / „Johnny & Clyde”, Salma Hayek / „Magic Mike’s Last Dance”, Jennifer Lopez / „The Mother”, Dame Helen Mirren / „Shazam! Fury of the Gods”

Cea mai proastă actriţă în rol secundar: Kim Cattrall / „About My Father”, Megan Fox / „Expend4bles”, Bai Ling / „Johnny & Clyde”, Lucy Liu / „Shazam! Fury of the Gods”, Mary Stuart Masterson / „Five Nights at Freddy’s”

Cel mai prost actor în rol secundar: Michael Douglas / „Ant Man & The Wasp: Quantumania”, Mel Gibson / „Confidential Informant”, Bill Murray / „Ant Man & The Wasp: Quantumania”, Franco Nero (as “The Pope”) „The Pope’s Exorcist”, Sylvester Stallone / „Expend4ables”

De Zmeura de Aur 2024 nu scapă nici Salma Hayek

Cel mai prost regizor: Rhys Frake-Waterfield / „Winnie the Pooh: Blood and Honey”, David Gordon Green / „The Exorcist: Believer”, Peyton Reed / „Ant Man & the Wasp: Quantumania”, Scott Waugh / „Expend4bles”, Ben Wheatley / „Meg 2: The Trench”

Cel mai prost scenariu: „The Exorcist: Believer”, „Expend4bles”, „Indiana Jones and the Dial of…Can I go home now?”, „Shazam! Fury of the Gods”, „Winnie the Pooh: Blood & Honey”

Sursa foto: Facebook

Cel mai prost prequel, remake, rip-off sau sequel: „Ant Man & The Wasp: Quantumania”, „The Exorcist: Believer”, „Expend4bles”, „Indiana Jones and The Dial of…Still Beating a Dead Horse”, „Winnie the Pooh: Blood and Honey”

Cel mai prost cuplu pe ecran: Any 2 “Merciless Mercenaries” / „Expend4bles”, Any 2 Money-Grubbing Investors Who Donated to the $400 Million for Remake Rights to „The Exorcist”, Ana de Armas & Chris Evans (who flunked Screen Chemistry) / „Ghosted”, Salma Hayek & Channing Tatum / „Magic Mike’s Last Dance”, Pooh & Piglet as Blood-Thirsty Slasher/Killers(!) în „Winnie the Pooh: Blood and Honey”.