Din lumina reflectoarelor la sărăcie. Povestea dramatică a lui Suzy Perez, fost model și dansatoarea lui Jennifer Lopez

Deși a fost membră a unor trupe de dans celebre, printre care și cele ale unor artiști faimoși precum Jennifer Lopez și P. Diddy, și a cunoscut succesul ca model, viața lui Suzy Perez a devenit o adevărată tragedie. Aceasta își petrece zilele pe străzile din Manhattan, New York, fără adăpost, și este de nerecunoscut față de imaginea sa anterioară.

Cum a ajuns Suzy Perez să trăiască pe străzi

A ajuns pe străzi după ce familia ei a semnat un contract cu o agenție de modele din Italia, însă ulterior s-a descoperit că aceasta era de fapt o acoperire pentru o rețea de exploatare sexuală. Suzy Perez a fost una dintre victimele acestui abuz, iar experiența traumatizantă i-a distrus viața.

Aceasta a fost torturată și drogată de mai mulți bărbați, după care a fost abandonată și a ajuns să locuiască pe străzi. „Am luat bătaie soră cu moartea, am rămas invalidă și am pierdut trei locuri de muncă. Când am pierdut-o pe mama, m-am pierdut și pe mine”, a afirmat Suzy.

Fostul model a ajuns ulterior să mănânce din gunoaie, fiind diagnosticată cu depresie, schizofrenie și tulburare bipolară, potrivit unica.ro.

Fosta dansatoare a urcat pe scenă alături de Jennifer Lopez

Frumusețea și talentul ei în dans erau atât de remarcabile, încât toți bărbații întorceau capul după ea în momentul în care urca pe scenă. Cu aceste calități, Jennifer Lopez a ales-o să facă parte din trupa sa de balet.

Viața lui Suzy Perez s-a schimbat dramatic de atunci și, astăzi, ea este de nerecunoscut. Părul îi este tuns scurt, hainele sunt murdare și este neîngrijită, străduindu-se să supraviețuiască pe străzi. Acum, oamenii spun că fostul model dansează pe străzi pentru a primi bani și le povestește oamenilor prin ce a trecut pe vremea când era model. De asemenea, plânge disperată, spune că a fost răpită și că nu mai este frumoasă.