Jennifer Lopez arată senzațional la 53 de ani. S-a pozat purtând doar o pereche de chiloți albi

Jennifer Lopez s-a lăsat fotografiată purtând doar o pereche de chiloți albi. Artista stă pe burtă, cu părul lăsat pe spate, scoțând în evidență formele bine conturate ale corpului. Pielea ei strălucește și pare a fi bine tonifiată, însă scopul acestei fotografii nu a fost să își arate corpul perfect.

Fotografia a fost însoțită de un text care făcea trimitere la „Luna națională de conștientizare a stresului”. Jennifer Lopez a tras atenția asupra timpului pe care ni-l acordăm nouă și sănătății noastre mintale. Artista a împărtășit care este rutina sa pentru a scăpa de stres.

Jennifer Lopez susține că acordă o atenție deosebită îngrijirii pielii, face multă mișcare, petrece cât mai mult timp în familie, mănâncă sănătos și își ocupă timpul liber cu activități creative. În rutina sa sunt incluse și somnul, meditația și dieta. Celebra artistă a mărturisit că prin mișcare reușește să își menține atitudinea mintală pozitivă.

„Nu este niciun secret că fitness-ul este o parte foarte importantă din viața mea. Cred că există o corelație pozitivă între exercițiile fizice și sănătatea mintală”, a mărturisit artista luna trecută pentru UsWeekly.

Cum își păstrează Jennifer Lopez sănătatea mintală

Specialiștii susțin că stilul de viață al celebrei artiste este unul sănătos. Persoanele care fac exerciții fizice în mod regulat au o sănătate mintală și o bunăstare emoțională mai bune și rate mai mici de boli mintale. Sportul poate ajuta la tratarea unor afecțiuni precum depresia și anxietatea, spun specialiștii de la MentalHealth.org.

Jennifer Lopez susține că a reușit să își găsească echilibru între determinare și concentrare, iar acest lucru o ajută să fie cea mai bună versiunea a sa, în mod natural, fără eforturi. Artista a mărturisit că în fiecare dimineață se trezește mai devreme de ora cinci și se pune în mișcare. Indiferent cât de încărcată îi este ziua, încearcă să își programeze lucrurile în așa fel încât să aibă timp și pentru sport.

„Încerc să fac alegeri bune și să îmi echilibrez timpul. Sunt mereu în evoluție și caut lucruri care să mă țină entuziasmată și motivată. Nu mi-e teamă să mă provoc, așa că sunt deschisă să mă forțez, ceea ce fac chiar acum în timp ce repet pentru noul meu album, [This Is Me… Now], care va fi lansat în această vară”, a mărturisit Jennifer Lopez.

Artista a vorbit și despre Bodyaror Lyte, un produs pe care îl iubește și despre care susține că îi place „pentru că are zero zahăr adăugat și este hipocaloric”.

„Este făcut pe bază de apă de cocos și conține electroliți și antioxidanți plini de potasiu – ceea ce contribuie la menținerea hidratării, dar mă ajută și să mă refac după un antrenament intens, o performanță sau o zi întreagă în mișcare”, a declarat artista despre produsul pe care îl promovează.

Stresul trebuie eliminat din viața de zi cu zi

Jennifer Lopez a dezvăluit și cum face față zilelor mai aglomerate. Și-a amintit de începuturile carieri sale când dormea puține ore pe noapte și majoritatea timpului și-l petrecea pe platourile de filmare. Atunci acorda mai puțină atenție stresului.

„A fost o perioadă în viața mea în care dormeam între 3 și 5 ore pe noapte. Eram pe platou toată ziua și în studio toată noaptea și făceam melodii și filmam videoclipuri în weekenduri. Aveam 20 și ceva de ani și credeam că sunt invincibilă. Până într-o zi, când stăteam într-o rulotă și toată munca și stresul pe care îl aducea cu sine, împreună cu lipsa somnului suficient pentru a mă recupera mental, m-au ajuns din urmă.

Am crezut că îmi pierd mințile. … Acum știu că a fost un atac de panică clasic provocat de epuizare, dar nici măcar nu auzisem termenul la vremea respectivă”, a scris ea în On the JLo în iulie 2022.

Artista a consultat un medic și atunci a conștientizat cât de grave puteau fi „consecințele ignorării a ceea ce corpul și mintea mea aveau nevoie pentru a fi sănătoase și de aici a început călătoria mea spre starea de bine”, potrivit dailymail.co.uk.