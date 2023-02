A fost dezvăluită o modalitate simplă de a reduce nivelul de stres și de a vă face să vă simțiți mai fericiți

Chiar și un schimb de mesaje online vă poate face să vă simțiți mai fericiți, sugerează un studiu.

Nevoia de conectare socială este înrădăcinată în noi, astfel încât conversațiile eliberează „hormoni de binefacere”.

Cu toate acestea, sondajele sugerează că peste 50% dintre persoane dedică doar o oră pe săptămână celor dragi – sau chiar nici măcar una.

Studiul american a constatat că este mai puțin probabil ca oamenii să se simtă stresați la sfârșitul zilei dacă au avut o discuție, chiar dacă este vorba doar de o glumă, cu o persoană apropiată.

Contează foarte mult cu cine discuți

Autorul studiului, profesorul Jeffrey Hall, a declarat: „Contează cu cine vorbiți – discuțiile cu persoane pe care le apreciați și de care sunteți apropiat îmbunătățesc starea de bine mai mult decât cu persoane pe care nu le cunoașteți sau pe care nu le plăceți.”

El a organizat experimente cu 907 subiecți, cărora li s-a spus să încerce diferite moduri de socializare.

Fiecăruia i s-a cerut să poarte o conversație cu un prieten la un moment dat în timpul zilei – sau nu – apoi să dea raportul seara. Acest lucru a fost repetat în trei etape cu diferite persoane pe parcursul a doi ani.

Interacțiunile au inclus conversații profunde, discuții prietenești sau ușoară tachinare.

Subiecții studiului care au interacționat au avut cu 60% mai multe șanse să spună că nivelul lor de stres s-a redus, în comparație cu cei care nu au făcut-o.

Mai mult timp petrecut pentru a se descărca a fost legat de un efect mai puternic de reducere a stresului, dar o simplă discuție pe zi a fost suficientă pentru a avea un impact relevant.

Efectul a fost mai puternic după conversații față în față, dar și convorbirile telefonice și interacțiunile online au îmbunătățit starea de spirit a oamenilor.

Social media, o problemă reală

Profesorul Hall, de la Universitatea din Kansas, a declarat: „SMS-urile, DM-urile și contactele din social media nu sunt la fel de benefice, dar sunt mai bune decât nimic”.

„Dacă ai de ales între a fi singur sau a avea un schimb de mesaje „rapid”, este mai bine să trimiți mesaje.”

„Dar nu substituie comunicarea de calitate – față în față sau la telefon.”

El a adăugat: „Cred că SUA și Marea Britanie se află într-un declin al socialității care a început înainte de pandemie”.

„Nu acordăm prioritate prieteniilor noastre, deoarece credem că acestea ar trebui să se întâmple pur și simplu și deoarece necesită muncă. Așa că preferăm forme mai ușoare de divertisment.”

