Monden Ilinca Vandici, devastată după divorțul de Andrei Neacșu: M-am distrus pe interior în tăcere







După șapte ani de căsătorie, în vara anului trecut, Ilinca Vandici și Andrei Neacșu au decis să divorțeze. Cei doi au împreună cu copil, pe nume Zian, și încearcă să se înțeleagă bine de dragul acestuia. Recent, prezentatoarea a recunoscut că a suferit foarte tare după despărțirea.

Andrei Neacșu, din nou tătic

Cel mai dureros a fost că fostul ei soț, Andrei Neacșu, și-a refăcut viața la scurt timp după divorț și că a devenit din nou tătic. La finalul anului trecut, acesta a fost surprins în compania unei femei. Acesta a fost fotografiat în timp ce împingea un cărucior de bebeluși.

Ilinca Vandici a suferit enorm

Ilinca Vandici a recunoscut a declarat că a fost foarte dureros și că a plâns. Prezentatoarea a mai spus că la televizor venea și zâmbea, dar că în interior era distrusă.

”Fix asta am zis: ”N-am cum să cad acum, am un copil de crescut, merg înainte orice ar fi.” Dar asta nu a însemnat că eu am fost bine, că am fost vindecată, că am avut o energie bună şi am plutit pe un norişor.

M-am măcinat şi m-am consumat şi m-am distrus pe interior în tăcere, zâmbind la televizor. Mi-am dat voie să simt, să plâng, să fiu vulnerabilă şi să îmi trăiesc durerea. Să dau cu pumnul în pernă… Este o gură de aer de care aveam nevoie, multă lume mă atacă!”, spunea Ilinca Vandici în podcastul lui Teo Trandafir.

Ilinca Vandici și-a schimbat viața

Prezentatoarea a mai declarat că a început să își impună limite în relațiile sociale și profesionale și să se gândească mai mult la ea. Aceasta a spus că a fost mereu genul de persoană care n-a vrut să supere persoanelor din jurul ei.

„Îmi este clar că Universul, cumva, încearcă să mă forțeze să văd, să înțeleg și să aplic această lecție. Este vorba despre lecția limitelor pe care nu am fost învățată să le impun și fără să îmi dau seama s-a creat la un moment dat un mic haos în jurul meu.

De la o vreme încoace apare recurent această lecție pe care trebuie să mi-o asum și am început ușor, ușor să impun limite oamenilor din jurul meu, în relațiile sociale, în relațiile profesionale. Întotdeauna am acționat după principiul de a nu îl supăra pe celălalt, însa am înteles în ultima vreme că limitele nu sunt absența iubirii, dimpotrivă”, a spus prezentatoarea.