Nominalizările au fost anunţate vineri, cu trei zile înainte ca selecţiile pentru premiile Oscar să fie dezvăluite de Academia americană de film, „pentru a oferi lumii o idee legat de altceva care a mers greşit în timp ce planeta s-a aflat în carantină”.

Câştigătorii nedoritelor trofee vor fi anunţaţi pe 24 aprilie, cu o zi înaintea galei Oscar. La eveniment va fi înmânată şi o statuie care va reprezenta „Cel mai prost an din calendar de până acum”, scrie news.ro

Zmeura de aur 2021. Primul film selectat

„365 Days” este primul film străin selectat pentru Zmeura de Aur. El a primit şase nominalizări, la fel şi „Dolittle”, cu Robert Downey Jr.

Rudy Giuliani, avocat şi fost primar al New Yorkului, a primit două selecţii pentru „cel mai mai prost actor în rol secundar” şi „cea mai proastă combinaţie”, pentru „Borat Subsequent Moviefilm”.

Ron Howard a fost selectat pentru cea mai proastă regie, în cazul „Hillbilly Elegy”, film care a primit critici împărţite şi care a primit câteva nominalizări la premii legitime.

Zmeura de aur 2021. Actorii selectați pentru premii

Între actorii selectaţi la Zmeura de aur se numără Adam Sandler – „Hubie Halloween”, Kristen Wiig – „Wonder Woman 1984”, David Spade – „The Wrong Missy”, Glenn Close – „Hillbilly Elegy” şi Anne Hathaway – „The Last Thing He Wanted” şi „The Witches”.

Zmeura de aur 2021. Cele mai proaste filme

Cel mai prost film: „365 Days”, „Absolute Proof”, „Dolittle”, „Fantasy Island”, „Music”.

Cel mai prost actor: Robert Downey Jr. – „Dolittle”, Mike Lindell – „Absolute Proof”, Michele Morrone – „365 Days”, Adam Sandler – „Hubie Halloween”, David Spade – „The Wrong Missy”.

Cea mai proastă actriţă – Anne Hathaway – „The Last Thing He Wanted” & „The Witches”, Katie Holmes – „Brahms: The Boy II” & „The Secret: Dare to Dream”, Kate Hudson – „Music”, Lauren Lapkus – „The Wrong Missy”, Anna-Maria Sieklucka – „365 Days”

Cea mai proastă actriţă în rol secundar – Glenn Close – „Hillbilly Elegy”, Lucy Hale – „Fantasy Island”, Maggie Q – „Fantasy Island”, Kristen Wiig – „Wonder Woman 1984”, Maddie Ziegler – „Music”.

Cel mai prost actor în rol secundar: Chevy Chase – „The Very Excellent Mr. Dundee”, Rudy Giuliani – „Borat, Subsequent Movie-Film”, Shia LeBeouf – „The Tax Collector”, Arnold Schwarzenegger – „Iron Mask”, Bruce Willis – „Breach, Hard Kill & Survive the Night”.

Cea mai proastă combinaţie – Maria Bakalova & Rudy Giuliani – „Borat Subsequent Movie-Film”, Robert Downey Jr. şi accentul lui galez neconvingător – „Doolittle”, Harrison Ford şi „câinele” lui CGI – „Call of the Wild”, Lauren Lapkus & David Spade – „The Wrong Missy”, Adam Sandler şi vocea lui – „Hubie Halloween”.

Cel mai prost regizor

Cel mai prost regizor: Charles Band – toate cele trei filme „Barbie & Kendra”, Barbara Bialowas & Tomasz Mandes „365 Days”, Stephen Gaghan – „Dolittle”, Ron Howard – „Hillbilly Elegy”, Sia – „Music”.

Cel mai prost scenariu: „365 Days”, toate cele trei filme „Barbie & Kendra”, „Dolittle”, „Fantasy Island” şi „Hillbilly Elegy”.

Cel mai prost remake, continuare sau rip-ff: „365 Days”, „Dolittle”, „Fantasy Island”, „Hubie Halloween” şi „Wonder Woman 1984”.