Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 4,5 ianuarie 2025. Pământul, la periheliu. 8 secunde







4,5 ianuarie

Pe 4 ianuarie s-au născut Sir Isaac Newton, Jacob Grimm, Louis Braille, G.B. Pergolesi, William E. Colby, Irakli Guduşauri-Şiolaşvili Catolicosul Georgiei sub numele de Ilia al II-lea, Sextil Puşcariu, Petru Poni, Mihai Constantinescu. Pe 5 ianuarie s-au născut Umberto Eco, Juan Carlos, Raisa Gorbaciova, DJ Bobo, George Calboreanu, Ion Numweiller III, Emil Gârleanu.

Pe 4 ianuarie, în calendarul creștin-ortodox este Pomenirea Soborului Sfinţilor Măriţilor Apostoli, cei Şaptezeci la număr, Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei și Apolinaria. Pe 5 ianuarie sunt Sfinţii Teopempt, Teona, Singlitichia. Este Ajunul Bobotezei. Se posteşte negru, cine nu este bolnav, sau călător. Nimic în ”Kalendar”.

Trebuie să vă mai spun că sâmbătă, 4 ianuarie 2025, la ora 15:28, ora României, Pământul se află la periheliu, în punctul cel mai apropiat de Soare, din acest an, la ”numai” 147.103.686 km. Din punct de vedere al astrologiei care contează, nu este nicio interpretare, dar trebuie să ne minunăm cum s-au potrivit toate, axa Pământului, distanța față de Soare, așa ca să se ofere condiții optime vieții. Cred că și cea mai stupidă persoană ar trebui să înțelagă că Pământul este o minune, un Plan al unui Mare Arhitect.

Și aici vreau să mai risipesc un mit susținut de anarhiștii isterici ecologiști. Creștere temperaturii globale NU este numai opera activității umane. Ecologiștii nu au auzit niciodată de un bilanț energetic, dar cei de la Max Planck, da. Ca să crească temperatura atmosferei cu un grad ar trebui atâta energie cât se produce astăzi de umanitate, adunată pe trei sute de ani. Pământul trece, periodic, prin faze naturale de răcire, glaciațiuni și faze de încălzire, încălzirea globală, aceasta însemnând cantități enorme, cosmice, de energie.

Sigur că poluarea, de cele mai diverse feluri, are consecințe nefaste, mai ales asupra sănătății oamenilor din orașe. Sigur că trebuie luate măsuri contra poluării, dar în ceea ce privește încălzirea globală, mă tem că nu putem lupta cu Natura, cu Dumnezeu și că trebuie luate cu totul altfel de măsuri. Măsurile necesare, cunoscute de un inginer, dar o mare taină pentru ecologiști. Și mai cred că mergem pe un drum greșit, un fel de hecatombă a orbilor, conduși de isteria nevăzătoare a ecologiștilor.

Revenind, după cum am mai spus şi altădată, Ajunul Bobotezei este a doua mare sărbătoare a noului an, după Sf. Vasile. Repet, ca în fiecare an, așa se învață, repetiția este mama învățăturii, folclorul este mereu același, nu trebuie schimbat:

"Aşa cum se întâmplă în calendarul popular ziua care precede sărbătoarea propriu-zisă, "ajunul", este chiar mai importantă decât sărbătoarea însăşi, atât prin numărul mare de practici magico-rituale, cât şi prin intensitatea sacralităţii ce se pogoară asupra ei. Din punctul de vedere ritual, sacralitatea ei se explică prin faptul că reprezintă ultima zi a sărbătorilor de iarnă, ziua în care se fac simţite cu deosebită forţă valenţele magice ale perioadei necurate de doăsprezece zile, deschise odată cu sărbătoarea Crăciunului.

Că este aşa, ne putem da seama după numeroasele practici augurale şi propiţiatorii, ce se desfăşoară acum, ca şi în zilele precedente. Mai mult decât în prima zi a anului, în Ajunul Bobotezei se purifică vitele şi oamenii, se desfăşoară practici de stimulare a rodului de tot felul de peste an (colindul cu Kiraleisa), sunt acţionate numeroase tabuuri în vederea atingerii nivelului de bunăstare, sănătate şi rod necesare peste an." Antoaneta Olteanu, CPR, pagina 33.

Cine posteşte în Ajunul Bobotezei are noroc (Gorovei). Cine spre ziua de Bobotează stă de priveghiu noaptea, vede cerurile deschizându-se şi orice ar cere i se dă de către Dumnezeu (Gorovei). În ajunul Bobotezei e rău de moarte, dacă aperi popa de căţei! (Gorovei).

Colindatul cu Kiraleisa. În ajun, sau de Bobotează colindătorii intră în curţile oamenilor şi înconjoară casele, garjdurile, ocoalele de animale, grădinile sunând din talăngi şi clopoţei, cu zarvă mare:

"Kiraleisa,

Spic de grâu,

Până-n brâu,

Roade bune,

Mană-n grâne!"

Dar, în această noapte, multe se fac şi se desfac, cine ştie ce şi cum! Solomonarii nu mănâncă, nici nu beau, până nu se înserează bine şi nu a trecut popa cu Botezul. Atunci, pe la miezul nopţii, cu o vărguţă de alun în mână, consacrată, ei repetă paşii pe care i-a făcut popa prin casă şi ciugulesc câte ceva de mâncare, din multele feluri aşezate pe o masă, dacă a gustat şi preotul din ele. Apoi fac ceea ce ştiu numai ei să facă, leagă, sau dezleagă, văd viitorul. (Olteanu, Marian)

Oamenii au fost, întotdeauna, preocupaţi de ceea ce o să le aducă viitorul. Spiritul de conservare impune acest lucru. Prevenit, înseamnă pregătit, spune o vorbă veche. Magie, religie, ştiinţă – mereu s-au găsit metode de prezicere a viitorului. La Madrasse Omar Khayyam ni s-au predat 114 metode distincte de mantici divinatorii.

Buletinul meteorologic, de exemplu, pe care îl ascultaţi, sau citiți zilnic, face parte din manticile numerice, prognoze ştiinţifice, după profesorul de acolo. Meteorologia se bazează pe metode de prezicere a viitorului, a vremii care o să vină, fără nicio îndoială!

Vă gândiţi la un prieten şi mobilul sună – prietenul respectiv vă caută! Aveţi o idee fixă, sau vă treziţi cu impresia dezagreabilă că cineva este bolnav, sau, mai rău. Peste câteva ore, se confirmă! Aveţi senzaţia ciudată de „déjà vu”? Bună întrebare !

Ei bine, prin anii 1930, psihologul american Joseph Rhine de la Universitatea Duke, din Durham, Carolina de Nord, Statele Unite, a obţinut o bursă ca să studieze capacitatea umană de a prevede viitorul, premoniţia. Pentru început, Rhine a făcut ceva simplu şi nu prea ştiinţific: a imaginat un pachet de cărţi de 25 de bucăţi, fiecare purtând un simbol: o stea, un pătrat, un cerc etc. Experimentul consta în „ghicirea” de către voluntari a simbolului de pe cartea extrasă de Rhine, aleatoriu, din pachet şi ţinută cu faţa în jos, în aşa fel ca nici el să nu ştie ce este. Se experimeta premoniţia, nu capacitatea de a „citi gândurile”!

Până de curând testul respectiv a fost uşor luat în râs, o metodă hazlie de a mai trece timpul în campusul universitar. Poate pentru că rezultatele au fost clasificate, ţinute secret. Un alt Snowden, care a făcut bine şi a rămas anonim, a dezvăluit rezultatele adevărate ale testelor făcute acum aproape o sută de ani. Dintre cei 894 de voluntari, trei au „ghicit” de fiecare dată, TOATE cele 25 de cărţi! Premoniţie 100%! O femeie şi doi bărbaţi. Femeia era o clarvăzătoare căutată de public, un bărbat era jucător profesionist de cărţi, iar celălat bărbat, un avocat celebru. Cei trei îşi datorau reputaţia şi averile respectabile tocmai capacităţii de a prezice viitorul!

Prin anii 1970, în peste douăzeci de laboratoare, de o parte şi de alta a cortinei de fier, s-au făcut o serie de experienţe, de data asta mai ştiinţifice, printre care şi unele care constau din prezentare subiecţilor a unor imagini violente, neutre, sau plăcute, desparțite de 10-15 secunde. În acelaşi timp se monitorizau reacţiile voluntarilor: ritmul cardiac, transpiraţia, mişcările ochilor, activitate cerebrală, etc. S-a constata că la marea majoritate a celor testaţi reacţiile se instalau cu câteva secunde înaintea arătării imaginilor. Ca şi când subiecţii ar fi ştiut ceea ce urmează să vadă, ar fi anticipat viitorul!

Psihologul şi psihiatrul James Carpenter a dezvoltat o teorie, prin anii 2000, care spune că există un fel de „vedere originară” o formă de primă vedere, care, inconştient, descoperă indici, factori, ai unor evenimente care urmează să se petreacă. Iar creierul, cel mai perfecţionat şi rapid computer, cu cele 86 de miliarde de „tranzistoare” face, fulgerător, diferite scenarii. Ceea ce o să se întâmple. O activitatea specifică a creierului, dictată de instinctul de conservare.

În anul 2008 echipa lui John-Dylan Haynes de la Institutul Max Planck, din Germania, a demonstrat ştiinţific, cu probe, că: „anumite acţiuni sunt programate de creier, cu câteva secunde înainte ca fenomenul, evenimentul etc să devină conştient, să se întâmple real”!

Timpul real, maxim, în care creierul este în stare să aibă capacitatea de premoniţie, să prezică viitorul, este de 8 secunde! Şi nu mereu, nu la toţi oamenii şi nici în orice condiţii. Dar, se întâmplă, într-un procent, considerat mare. Acum au clasificat şi acel procent, dar o mai fi pe undeva un Snowden, ca să mai aflăm şi noi câte ceva!

Acum am premoniţia că trebuie să vă spun formula de încheiere şi nu-mi trebuie 8 secunde ca să prognozez că mâine, este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 4,5 ianuarie 2025

BERBEC Poţi să depăşeşti problema de sâmbătă prin răbdare şi o analiză de detaliu. După excesele de sărbători e cazul unei cure de stabilizare, ajustează regimul alimentar şi odihneşte-te mai mult. Configuraţia astrologică arată că perioada primului weekend din 2025 este aspectată favorabil – aşa încât poţi da dovadă de dinamism, aşa cum îţi place ţie. „Repede şi bine” este crezul tău în această zi şi interesele tale personale avansează în direcţia dorită „repede şi bine”. Atenţie la răcelile de Bobotează, la alergii şi la durerile de cap. Nu este nimic foarte serios, dar, Berbecii trebuie să-şi suplinească nevoia de ronţăială cu „ceva verde” – sau cu ceva vitamine.

TAUR Fiind vorba despre nişte probleme financiare, poate de bani cheltuiţi fără scop, nu trebuie să înveninezi atmosfera! Fii plăcut, vorbeşte cu zâmbetul pe buze şi toată lumea o să fie de acord! În acest weekend trebuie să faci mai mult efort decât în mod obişnuit ca să realizezi ce ţi-ai propus. Din această cauză cele două zile par obositoare şi uşor agasante. Nostalgia ţi se strecoară şi în suflet, chiar dacă vremea şi vremurile sunt „doar o copie”. Aşa că o mică migrenă, ca o mică furtună în borcanul cu melancolie, este tot ce ţi se poate întâmpla, mai rău. Mai bine, poţi să fii plăcut şi prevenitor cu cei din familie care ţi se pare că cheltuiesc prea mult!

GEMENI Sâmbăta aceasta orice activitate îţi apare ca muncile lui Hercule. Dispunerea zodiacului te ajuta să aduci logica carteziană în propriile gânduri. Încerci să faci faţă unei oboseli cronice. Cu Mercur afectat, nativii din Gemeni au unele probleme. Unii dintre Gemeni au mai puţini bani decât au nevoie, alţii au probleme cu imaginea, iar o a treia categorie se luptă cu morile de vânt. Aşa că nu prea este pace sub măslini... sau sub ce vrei tu! Totuşi, norocul îţi zâmbeşte fad în zilele acestui prim weekend din ianuarie, totuşi, pe o Lună în creştere. Nu eşti avantajat în comunicare şi în imagine – domeniile în care excelezi, de fapt. Trebuie să eviţi cu diplomaţie discuţiile în contradictoriu ca să nu se transforme în reproşuri memorabile sau gafe anecdotice.

RAC Sâmbătă poţi să întâlneşti unele persoane pe care le asociezi cu perioade trecute din viaţa ta. Perioade plăcute sau sumbre, dar ceea ce te uimeşte este nepăsarea lor, lipsa lor de orice reacţie! În primul weekend din anul 2025 eşti mult mai influenţat, decât de obicei, de celesta ta patroană, Luna. Starea ta psihică este în rezonanţă cu fazele Lunii. Adică este în creştere! Duminică ai o perioadă mai bună şi lucrurile par să se aranjeze. Nu te mai deranjează atât nepăsarea renegaţilor, pentru că a fost înlocuită cu alt motiv de disconfort!

LEU Sâmbătă este o zi plăcută în care te trezeşti târziu şi te culci devreme. Ai timp şi de distracţii, pe net, sau de vizite pe la prieteni. Seară neapărat culturală, cu o carte bună sau un film de artă! Este timp şi de muncă, dar şi de distracţie! Poţi să faci curăţenie şi ordine, aceasta numai sâmbătă, că duminică este sărbătoare mare şi nu este bine să munceşti, când gândurile tale ar trebui îndreptate în altă parte. Duminică poţi să te şi distrezi puţin. Veşti de departe, vezi pe reţele sau e-mail-ul, sau mai prozaica cutie de scrisori. Poţi, de asemenea să dai telefoane sau SMS-uri, sau să socializezi pe net – este o ocupaţie teribilă! Este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată; numai aşa poţi evita să fii vânat prin casă pentru diferite corvoade. Aspecte bune la sănătate. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes!

FECIOARĂ Sâmbătă nu te implica în discuţii cu semnele de foc. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. O zi de sâmbătă bună, care trece repede, ca orice lucru bun. Trebuie sa te relaxezi, mai ales pe seara şi să laşi treburile aşa-zis urgente. Nimic nu este urgent când este vorba de odihna şi de sănătatea ta. Poate te duci la sală, poate alergi prin parc, poate o sauna, trebuie să eliberezi tensiunea şi oboseala acumulate de sărbători. O veste bună de la unul dintre membrii familiei. Duminică seara intri puţin în viteză şi laşi lenea pe mai târziu, pentru ca ai nevoie, dupa caz, de o rochita sau o cămaşe călcată, pentru că, pentru unii, mâine începi primă săptămână adevarată de lucru din 2025 şi vrei să porneşti, de luni, cu dreptul şi frumos îmbrăcat!

BALANŢĂ Trebuie să dai dovadă de calm şi răbdare ca să echilibrezi unele aspecte nefavorabile. In orice caz, nu te poţi baza pe niciun ajutor: sâmbăta aceasta trebuie să rezolvi problemele singur! Nu este foarte bine să pleci la munte, sau în călătorii de plăcere. Gandirea pozitivă şi arborarea unui zâmbet permanent te fac să obţii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult. Spiritul de dreptate, doar balanţa este simbolul justiţiei, care te carcacterizează te face să iei o atitudine care este destul de discutată – aceasta duminică. Până la urmă, ori se uită, ori obţii „consensul”!

SCORPION Dimineaţa de sâmbătă te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cu anturajul. O veste, pe seară, te poate influenţa mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu exagera cu munca şi efortul, in general şi în special în treburile gospodăreşti, gen curăţenie după sărbători şi spălatul geamurilor, pentru ca stelele indică o supărătoare tendinţă către surmenaj şi depresie. Să-ţi spun un secret: sunt firme specializate care fac treaba de zece ori mai bine ca tine şi nici nu te costă mult. Învigătorii sunt nişte persoane abile şi tenace odihnite nu nişte nefericiţi crăcănaţi de muncă gospodărească. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu lăsa mass media să-ţi otrăvească viaţa cu ştiri negative şi filme violente. Duminică ai un prilej pe care nu trebuie să-l ratezi!

SĂGETĂTOR Astăzi eşti nemulţumit de propriile limite, de cele impuse de societate, de reguli ipocrite şi legi ciudate. Nu declara fatalist “asta-i situaţia”, ci gândeşte-te cum să fii într-adevăr liber! Mda... te înţeleg perfect, pentru că renegata asta de democraţie a noastră ne-a promis premiul suprem, libertatea, dar nu ne oferă mijloacele prin care să o atingem. Libertatea rămâne un concept filosofic. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală – atenţie, casa familiei este prost aspectată. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat. Timpul trece, copii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura părerilor de rău se adună în inimă.

CAPRICORN O zi calmă şi liniştită în care te recuperezi după tumultul sărbătorilor sau al călătoriilor. Faci planuri pe anotimpuri, în acest prim weekend din 2025. Drumurile nu sunt favorabile. Sănătatea îţi este bună, viaţa personală – aproape armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. Te simti excelent ceea ce este un motiv suficient sa ţii nasul pe sus. Înfumurarea şi aerele de primadonă îţi vor trece imediat când o să faci socoteala cât ai cheltuit şi ce datorii ai de achitat pentru perioada sărbătorilor şi a tot anului trecut, sau ce taxe şi impozite imense ai de plătit în 2025. În a doua parte a weekendului, duminică, stelele îţi sunt favorabile, mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale, al relaţiilor umane şi mai puţin in cel material, mai ales dacă este vorba de bani.

VĂRSĂTOR Sâmbătă primeşti o mulţime de informaţii, de veşti. Trebuie să dai dovadă de organizare şi de tact şi să foloseşti datele care te avantajează în mod direct. Doar este vorba de domeniul sentimental! Este indicat să-ţi supraveghezi debitul verbal şi tonul vocii. Chiar ar fi bine să cenzurezi şi ceea ce spui. Ai de suferit din cauza vremii capricioase, dar şi din cauza încăpăţânării tale, că te îmbraci aiurea fără să ţii cont dacă afară este cald sau ger. Duminică este bine să te abţii de la orice proiect nou, de la orice nouă asociere. Eşti vulnerabilă, sau vulnerabil, din cauza unei iubiri mai vechi sau a unor amintiri care te obsedează.

PEŞTI Sâmbătă există o latură defensivă în zodia ta care se activează imediat ce apare o problemă. Ai un oarecare procent de noroc şi azi trebuie să acţionezi imediat, fără reţinere şi false prejudecăţi. Magnetismul personal este în creştere – poţi rezolva relativ uşor problemele sentimentale. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Duminică evită orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe proiecte noi, noi acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece, aproape cu siguranţă, vei fi dezamăgit de cei cărora le vei solicita ajutorul. Mai multe aspecte minore benefice arată că lucrurile pot merge şi mai bine. Nu-ţi face griji prea mari, viitorul pare că îţi este favorabil!