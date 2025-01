Social Vestea care bucură milioane de români. Calvarul se va termina în curând







Din cauza avariilor foarte dese de la rețelele de termoficare, mulți români au decis în ultimii ani să-și monteze, în apartamente, centrale proprii. În București, problemele sunt la ordinea zilei. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, crede că în următorii ani situația termoficării se va ameliora, iar populația se va racorda din nou la sistemul energetic centralizat.

Nicușor Dan este sigur că mulți dintre bucureșteni vor renunța la centralele de apartament odată ce autoritățile vor remedia problemele rețelelor de termoficare.

"Momentul va veni peste 2-3 ani"

„În 2020, când am venit la primărie, întrebarea a fost dacă sistemul mai ţine o iarnă.

În momentul ăsta nu mai suntem acolo şi suntem într-un proces de recâştigare a credibilităţii faţă de oameni şi cred că va veni momentul, nu acum, dar va veni momentul peste 2-3 ani în care oamenii vor veni înapoi la sistemul centralizat”, a declarat Nicușor Dan.

S-au schimbat 73 de kilometri de conducte

Edilul Capitalei afirmă că sub administrația sa s-a accelerat ritmul de modernizare a sistemului.

"Pe reţeaua principală este problema şi aici am reuşit să mărim foarte mult ritmul de schimbare de conducte.

Am folosit şi bani europeni, am folosit prima oară şi un program al Ministerului Dezvoltării, în care ei plătesc 85% şi am ajuns să avem în 2024 să facem 73 de kilometri.

Deci faţă de o medie de 6-7 kilometri pe an la Sorin Oprescu, cam 16-17 la Gabriela Firea, noi am ajuns să facem, am avut anul trecut 50, anul ăsta 73 de kilometri şi în momentul ăsta suntem la 300 din 1000.

Peste 3 ani vom fi la 500 din 1000 şi asta înseamnă că multe din avarii vor fi istorie”, a explicat Nicușor Dan.

"Doar CET-ul din Militari este modernizat"

El spune că avariile și defecțiunile sunt inerente, din pricina sistemului foarte învechit.

„Dacă vorbim de CET-uri, şi aici aveam nişte probleme, pentru că doar CET-ul din Militari este modernizat recent, celelalte sunt din anii 60-70 şi randamentul lor este de departe de a fi satisfăcător", a mai declarat Nicușor Dan.