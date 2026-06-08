Președintele PNL și premier interimar,Ilie Bolojan, a declarat că liberalii nu vor vota un guvern în care PSD va fi prezent prin secretari de stat, chiar dacă miniștrii vor fi tehnocrați. Declarațiile au fost făcute într-un podcast, înaintea întâlnirii programate cu premierul desemnat Eugen Tomac.

„Într-o formulă în care PSD va fi cu secretari de stat într-un guvern, chiar cu miniștri tehnocrați, PNL nu va vota un astfel de guvern pentru că, într-o atare situație, ar fi o formă de surogat al PSD", a declarat Bolojan.

El a mai spus că PSD și AUR au votat împreună la moțiunea de cenzură și că, ulterior, colaborarea dintre cele două partide a continuat în Parlament. „Se vede clar că la multe din voturile care se derulează în Parlament lucrează foarte bine împreună", a spus premierul interimar, dând ca exemplu votul pentru conducerea Institutului Cultural Român: „La ICR, zilele trecute, când s-a ales conducerea, se vede foarte clar cum a funcționat o anumită majoritate."

Bolojan a declarat că PNL a decis să nu mai facă coaliții cu PSD după experiența guvernării comune. „Cea mai mare pacoste este să faci coaliții care nu funcționează. PSD a dinamitat coaliția, încălcându-și înțelegerile, mințindu-și partenerii, fugind de orice răspundere", a spus el, adăugând că „decât o coaliție de genul acesta, stabilă, dar care nu face nimic, mai bine opoziție".

El a precizat că decizia nu vizează persoane, ci lipsa de încredere instituțională. „Când ești într-o coaliție, ca să ai rezultate, e nevoie de o încredere minimă, pe care am încercat să o construim în toate aceste luni."

Bolojan a declarat că PSD are motive să voteze un guvern tehnocrat, primul dintre ele fiind fuga de responsabilitate. „Orice guvern care vine, altul decât cu premier PSD, este un lucru bun pentru PSD, pentru că îi exonerează de asumarea răspunderii", a spus el. Premierul interimar a adăugat că ar fi în interesul PSD să își asume guvernarea: „Dacă ar face ceea ce trebuie pentru România, și-ar putea reface o parte din credibilitate. Dacă nu, măcar românii ar vedea care este situația."

Bolojan a mai spus că România a intrat în criză bugetară din cauza cheltuielilor iresponsabile ale guvernărilor anterioare, în care au fost implicate atât PSD, cât și PNL: „Nu am intrat în această criză bugetară din cauza unor probleme externe. Am intrat pentru că am cheltuit ani de zile mai mult decât ne-am putut permite".

Premierul interimar a declarat că partidele de sistem, inclusiv PNL, au generat votul anti-sistem: „Am făcut coaliții mari, fără să livrăm, doar am ocupat funcții, dar n-am făcut reformele de care țara asta avea nevoie. Trebuie să vedem care vor fi condițiile, care va fi programul și Partidul Național Liberal va lua niște decizii în perioada următoare".