USR l-a reconfirmat pe Dominic Fritz la șefia partidului

Comitetul Politic al USR a reconfirmat, miercuri, prin vot, sprijinul politic pentru Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului. Toți cei 151 de membri prezenți au votat pentru menținerea acestuia în funcție.

USR a transmis, miercuri seară, că decizia reprezintă o reafirmare a sprijinului politic pentru Dominic Fritz și a poziției partidului față de ceea ce formațiunea consideră a fi presiuni asupra instituțiilor democratice:

„USR reafirmă fără echivoc sprijinul politic pentru Dominic Fritz ca președinte al partidului. USR a fost și va rămâne în opoziție totală față de orice încercare de capturare a instituțiilor democratice ale statului român și față de orice folosire a acestora în interes politic”.

În comunicat, USR a făcut referire la decizia Curții Constituționale a României în cazul lui Dominic Fritz și a susținut că aceasta nu poate modifica nici rezultatul alegerilor locale din Timișoara, nici opțiunea membrilor partidului exprimată prin vot direct: „Decizia luată de majoritatea PSD din Curtea Constituțională a României, instituția care ar trebui să protejeze legea fundamentală și drepturile cetățenilor, nu poate schimba nici votul timișorenilor și nici opțiunea membrilor USR, exprimată prin vot direct, pentru Dominic Fritz”.

USR a susținut că, în urma acestei decizii, partidul este „mai unit” și determinat să apere democrația, statul de drept și votul cetățenilor.

Formațiunea a invocat și principiul neretroactivității legii, pe care l-a prezentat drept una dintre garanțiile constituționale menite să protejeze cetățenii împotriva abuzurilor statului: „Principiul constituțional potrivit căruia o lege nu poate produce efecte pentru trecut este una dintre garanțiile esențiale care îi protejează pe cetățeni de abuzurile statului. Încălcarea acestui principiu creează un precedent extrem de periculos: dacă regulile pot fi schimbate retroactiv pentru a lovi un adversar politic, atunci niciun cetățean nu mai poate avea garanția că este protejat în fața arbitrariului puterii.

Prin votul de miercuri, Comitetul Politic al partidului a confirmat mandatul politic al lui Dominic Fritz și sprijinul formațiunii pentru acesta.

USR a transmis că va continua să se opună, în opinia sa, oricăror tentative de folosire politică a instituțiilor statului și a criticat ceea ce a numit „presiunile PSD-AUR”.

„USR rămâne puternic în fața presiunilor PSD-AUR și se va opune oricărei tentative de instalare în România a unui regim nedemocratic, bazat pe abuz de putere, control politic asupra instituțiilor și protejarea hoției”, a mai transmis formațiunea.

USR a precizat că va continua să susțină votul cetățenilor, independența instituțiilor și principiile constituționale pe care le consideră esențiale pentru funcționarea statului de drept.

La votul din Comitetul Politic au participat 151 de membri, iar toți au votat pentru reconfirmarea sprijinului politic acordat lui Dominic Fritz în funcția de președinte al USR.