Cinci alimente pe care un expert în longevitate spune că le evită.

Biologul italian Valter Longo, director al Institutului de Longevitate al Universității din California de Sud, indică cinci categorii de alimente pe care le consideră problematice atunci când sunt consumate în exces. Expertul le grupează sub denumirea de „cele 5 P otrăvitoare” și își bazează recomandările pe cercetări desfășurate de-a lungul mai multor ani. Conform diariodecuyo.com.ar, Longo susține că alimentația pentru longevitate ar trebui să pornească de la modelul mediteranean tradițional, pe care spune că foarte puțini italieni îl mai urmează în forma sa originală.

Pe lista indicată de Valter Longo se află pizza, pastele, proteinele de origine animală bogate în grăsimi, cartofii și pâinea. Expertul consideră că aceste alimente pot contribui la obezitate atunci când sunt consumate în exces, fenomen pe care îl observă inclusiv în rândul tinerilor din Italia.

Biologul italian Valter Longo este director al Institutului de Longevitate al Universității din California de Sud. El a identificat cinci alimente pe care le numește otrăvitoare pentru longevitate.

Recomandarea sa vine din peste zece ani de cercetare, mai întâi pe șoareci, apoi prin studii clinice pe oameni.

Longo susține că un stil alimentar sănătos trebuie să se bazeze pe dieta mediteraneană originală.

Expertul spune însă că aceasta este urmată tot mai rar în forma sa autentică, inclusiv în Italia.

Planul alimentar propus de el presupune un consum redus de proteine și zaharuri și un aport mai mare de grăsimi sănătoase și alimente de origine vegetală.

Potrivit cercetărilor invocate de Longo, persoanele care au urmat acest tip de regim au înregistrat beneficii în ceea ce privește riscul de diabet, cancer și boli cardiovasculare.

Expertul leagă aceste rezultate de un stil alimentar în care alimentele vegetale ocupă un loc central, iar produsele considerate problematice sunt consumate în cantități reduse.