Paladia Noja , femeia din Cugir care devenise cea mai vârstnică persoană din România, a murit la 111 ani și 56 de zile. Născută în 1915, ea a trăit două războaie mondiale, și-a crescut cei patru copii și a rămas legată până la vârste înaintate de lucrurile pe care le făcea în tinerețe: cusutul și munca în grădină.

Anunțul decesului a fost făcut miercuri de administrația locală din Cugir. Potrivit Gerontology Research Group (GRG), Paladia Noja a murit pe 14 septembrie 2026, la vârsta de 111 ani și 56 de zile. Nepoata sa a confirmat decesul pentru organizația care validează cazurile de longevitate extremă.

Paladia Noja s-a născut la 20 iulie 1915, la Cugir, pe atunci în Austro-Ungaria. În copilărie a muncit la câmp, a îngrijit animalele și și-a ajutat familia la treburile gospodărești. În tinerețe a locuit timp de trei ani la Timișoara, împreună cu doi dintre frații săi.

La 19 ani, în 1935, s-a căsătorit cu Simion Noja. Cei doi au avut patru copii: trei băieți și o fată. Soțul ei a murit în 1989, la vârsta de 81 de ani.

Paladia Noja învățase să croiască și să coasă. Nu a avut un loc de muncă formal, însă și-a folosit priceperea pentru a face haine pentru copiii săi și pentru a coase pentru ciobanii din zonă. În schimb, primea produse precum lapte, brânză, carne sau alte alimente.

Avea și o grădină mare, în care cultiva legume și grâu. Din grâul cultivat își făcea propria făină. A continuat să folosească mașina de cusut chiar și după ce a devenit centenară și a muncit în grădină până aproape de vârsta de 100 de ani.

La 106 ani, întrebată despre secretul longevității sale, Paladia Noja spunea că nu a fumat și nu a consumat alcool și că a mâncat întotdeauna cu măsură. Alimentația ei era bazată în principal pe mâncare pregătită în casă, legume din propria grădină și produse lactate.

În 2025, Paladia Noja a depășit vârsta la care murise Elena Lungoci, care deținuse anterior recordul pentru cea mai longevivă femeie cunoscută din România. Pe 3 iulie 2025, la 109 ani și 348 de zile, Paladia Noja a devenit cea mai vârstnică femeie cunoscută care a trăit vreodată în România.

La 20 iulie 2025, când a împlinit 110 ani, a devenit prima femeie supercentenară documentată oficial în România. Statutul său a fost validat de Gerontology Research Group la 16 aprilie 2026, după verificarea documentelor privind data nașterii.

În ianuarie 2026, după moartea unei femei de 110 ani din Serbia, Paladia Noja devenise și cea mai vârstnică persoană în viață din Balcani. În mai, după moartea lui Ilie Ciocan, în vârstă de 112 ani, a devenit cea mai vârstnică persoană în viață din România.

La aniversarea celor 111 ani, în 20 iulie 2026, Paladia Noja ocupa locul 124 în clasamentul mondial al celor mai longevive persoane în viață, potrivit datelor GRG. Cu acea ocazie, primarul din Cugir a vizitat-o acasă. Ea locuia alături de fiica sa, în vârstă de 76 de ani, care se ocupa de îngrijirea ei cu sprijinul familiei extinse.

La aniversarea din această vară, când a împlinit 111 ani, Noja Paladia le-a transmis celor care au venit să o felicite un mesaj simplu: „Dacă va vrea Dumnezeu, ne vedem și anul viitor!”.

Nu a mai apucat să împlinească 112 ani.

Primăria Cugir a anunțat miercuri că femeia a murit la 111 ani și a transmis condoleanțe familiei. Administrația locală a descris dispariția ei drept încheierea unui capitol rar din istoria orașului și a României.

Odată cu moartea ei, cel mai vârstnic român în viață este, potrivit GRG, Iosif Rus, născut la 28 octombrie 1915, în județul Cluj. Cea mai vârstnică femeie din România este în prezent Viorica Vețian, născută la 3 octombrie 1916, în județul Mureș.

Paladia Noja rămâne însă cea mai vârstnică femeie validată de GRG care a trăit vreodată în România și prima femeie supercentenară documentată oficial în țară.