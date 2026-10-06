Celebrul romancier britanic și fost politician conservator Jeffrey Archer a încetat din viață la vârsta de 86 de ani. Decesul a survenit marți, cu doar o zi înainte de publicarea programată a celui din urmă roman al său, Adam și Eva (Adam and Eve), a anunțat editura HarperCollins.

Conform reprezentanților editurii, scriitorul a murit „brusc și liniștit” în propria locuință, „între sesiunile de scris”, lăsând în urmă o carieră literară de anvergură mondială și un parcurs politic marcat de extreme.

Jeffrey Archer a fost unul dintre cei mai citiți autori la nivel mondial, reușind să vândă peste 300 de milioane de exemplare de-a lungul celor cinci decenii de activitate. Debutul său a avut loc în 1976 cu romanul Niciun ban în plus, niciun ban în minus (Not a Penny More, Not a Penny Less). Consacrarea absolută a venit odată cu lansarea cărții Kane și Abel în 1979. Volumele sale au ajuns la cititori din 119 țări și au fost traduse în 49 de limbi.

Succesul său comercial a fost unul de cursă lungă: datele furnizate de HarperCollins arată că Archer a cumulat 14 ani și cinci luni în listele de bestselleruri ale publicației Sunday Times și cinci ani și jumătate în clasamentele New York Times. Kate Elton, directorul executiv al Harper Collins UK și editorul lui Archer, și-a exprimat regretul profund, aducând un omagiu autorului a cărui operă a adus bucurie unor generații întregi de cititori, descriindu-l pe acesta drept un prieten apropiat.

Ultimul său roman, Adam și Eva, era programat pentru lansare miercuri. Autorul trebuia să participe la Cheltenham Literature Festival în acest weekend pentru a-și discuta opera, având deja apariții recente în emisiuni radio pentru promovarea titlului.

Pe lângă literatura de succes, Jeffrey Archer a ocupat un loc proeminent și controversat în politica britanică. A servit pentru o scurtă perioadă ca membru al Parlamentului (MP), înainte de a deveni un oficial de rang înalt al Partidului Conservator în mandatul premierului Margaret Thatcher, la mijlocul anilor 1980.

Cariera sa politică a fost umbrită, iar ulterior distrusă, de scandaluri juridice răsunătoare. În 1987, Archer a dat în judecată tabloidul Daily Star pentru publicarea unui articol care susținea că ar fi plătit o femeie pentru servicii sexuale. A câștigat procesul de calomnie și despăgubiri record pentru acea vreme, în valoare de 500.000 de lire sterline. Procesul a rămas notoriu și prin concluziile judecătorului Bernard Caulfield, care a făcut remarci neobișnuite despre eleganța soției lui Archer, Mary.

Situația a luat o întorsătură dramatică în 1999, când Archer fusese selectat drept candidat al Partidului Conservator pentru a deveni primul primar ales al Londrei. Un fost prieten l-a acuzat că a mințit în procesul din 1987. În urma noilor dovezi, Archer a fost condamnat pentru sperjur și obstrucționarea justiției, primind o sentință de patru ani de închisoare.

A executat doi ani din pedeapsă, perioadă pe care a transformat-o într-o nouă oportunitate literară, scriind lucrarea Jurnal din închisoare (A Prison Diary).

În ciuda prăbușirii sale publice din sfera politică, Jeffrey Archer și-a păstrat un public internațional fidel care i-a susținut cariera de romancier până în ultimele zile de viață.