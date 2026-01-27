Vila lui Ceaușescu din Sudan. De ce a construit liderul comunist un palat administrativ în Africa și cadoul exotic care a șocat Bucureștiul

În anii ’70, Nicolae Ceaușescu a declanșat o ofensivă diplomatică masivă în Africa, încercând să se poziționeze ca lider al lumii a treia. Unul dintre cele mai strânse parteneriate a fost cel cu dictatorul sudanez Gaafar Nimeiry.

România nu a construit o vilă privată cu 100 de camere, ci a finanțat și realizat Palatul Prieteniei din Khartoum, o clădire monumentală de o opulență rară, care a servit drept sediu al guvernului sudanez.

Deși clădirea aparținea oficial statului sudanez, Ceaușescu o privea ca pe o demonstrație a geniului ingineresc românesc. În schimbul acestor construcții faraonice realizate pe credit, dictatorul român a primit un „cadou” care a creat un coșmar logistic la București: o adevărată grădină zoologică privată.

Clădirea din Khartoum, construită de ingineri români cu materiale aduse în mare parte din România, a fost un proiect de o complexitate uriașă. Nicolae Ceaușescu a vizitat șantierul de mai multe ori, fascinat de ideea că arhitectura românească domina orizontul unei capitale africane.

În timp ce populația din România începea să resimtă lipsurile alimentare, statul român investea resurse colosale în acest proiect. Există relatări potrivit cărora Nicolae Ceaușescu avea un apartament de protocol rezervat în clădire, mobilat identic cu cel de la București, pentru a se simți „acasă” în inima Africii. Această realitate a alimentat ulterior confuzii și legende despre presupuse „vile private” ale dictatorului în străinătate.

Pentru că Sudanul și alte state africane nu dispuneau de valută, plata pentru construcțiile românești s-a făcut adesea în materii prime sau în gesturi simbolice. Unul dintre cele mai bizare episoade a fost primirea unui transport masiv de animale exotice.

Animalele nu au ajuns imediat la o grădină zoologică publică, fiind ținute temporar în zonele de protocol ale dictatorului, cu costuri uriașe de întreținere. Potrivit relatărilor din epocă, Elena Ceaușescu era deranjată de zgomot și miros, cerând mutarea lor urgentă.

Spre deosebire de vilele din România, transformate ulterior în muzee sau hoteluri, Palatul Prieteniei din Sudan a rămas o clădire administrativă importantă.

De-a lungul deceniilor, a fost martorul mai multor lovituri de stat și conflicte civile. Astăzi, puțini sudanezi mai știu că sediul puterii lor a fost construit cu sacrificii economice majore suportate de România în anii ’70.

În ianuarie 2026, România se confruntă cu o problemă financiară moștenită din perioada comunistă: aproximativ 170 de milioane de euro, sumă care provine din credite acordate Sudanului în anii ’70 și ’80. La momentul respectiv, valoarea datoriei era de aproximativ 170 de milioane de dolari.

Această creanță are la bază proiecte majore, precum Palatul Prieteniei din Khartoum și investiții în infrastructura energetică, realizate de inginerii români. Deși clădirea există și este folosită, recuperarea banilor a devenit extrem de dificilă, iar șansele ca suma să ajungă vreodată înapoi la București sunt minime.

În timpul ofensivei sale diplomatice, Nicolae Ceaușescu a încercat să demonstreze că România este un actor global respectat, capabil să sprijine statele în curs de dezvoltare. În realitate, aceste proiecte au fost credite masive oferite de statul român, cu promisiunea rambursării în valută sau materii prime.

Palatul Prieteniei a fost cel mai vizibil exemplu. Construit integral de muncitori și ingineri români, cu materiale transportate pe distanțe uriașe, proiectul a generat o datorie substanțială pentru Sudan.

După 1989, România a încercat să își recupereze creanțele externe, care depășeau 770 de milioane de dolari. Multe state din lumea a treia au refuzat plata integrală, invocând mecanisme internaționale de restructurare a datoriilor.

În cazul Sudanului, autoritățile au recunoscut datoria, dar instabilitatea politică, conflictele armate și lipsa resurselor au dus la amânări succesive. În timp ce România a reușit să recupereze parțial sume de la alte state, inclusiv prin acceptarea de bunuri sau active, negocierile cu Sudanul au eșuat. Statul român a fost forțat să accepte tăieri masive din valoarea reală a datoriei.

În prezent, datoria figurează în continuare în evidențele Ministerului Finanțelor ca o creanță nerezolvată. Majoritatea experților consideră însă suma practic pierdută, o „datorie-fantomă” care reflectă megalomania unui regim ce a preferat să construiască palate în deșert în loc să investească în bunăstarea propriei populații.