24 februarie 1987. Ultimul mare trofeu câștigat de o echipă românească în Europa. Hagi, la mijloc între fiii lui Ceaușescu

24 februarie 1987 a fost ziua în care Steaua a reușit o prelungire a performanței unice realizate un an mai devreme, la Sevilla. După ce a câștigat Cupa Campionilor Europeni, scor 2-0 în finala cu Barcelona, după loviturile de departajare, echipa din Ghencea a jucat și Supercupa Europei.

„Roș-albaștrii”, antrenați de Anghel Iordănescu, înlocuitorul lui Emeric Ienei, plecat la națională, au întâlnit Dinamo Kiev. Formație ucraineană care domina fotbalul din URSS în acei ani. Trupa pregătită de Valeri Lobanovski o zdrobise pe Atletico Madrid în finala Cupei Cupelor, scor 3-0.

Supercupa Europei se disputa într-o singură manșă, la Monte Carlo. Steaua s-a impus cu 1-0, decisiv fiind Gheorghe Hagi, care a marcat din lovitură liberă în minutul 44. „Militarii” au bifat astfel al doilea trofeu major din fotbalul european. A fost ultima mare performanță realizată de fotbalul românesc. În 1989, Steaua a jucat din nou finala Cupei Campionilor Europeni, dar a fost zdrobită de AC Milan, scor 0-4.

Pentru Hagi, finala Supercupei Europei a fost primul meci pentru Steaua. Decarul avea 22 de ani și devenise o certitudine în fotbalul românesc. Fusese transferat de Sportul Studențesc, în 1983, după ce echipa din Regie reușise să-l sufle Universității Craiova. Mijlocașul a ajuns la Steaua printr-o mișcare unică, sub formă de împrumut pentru un singur meci. Cel cu Dinamo Kiev, de la Monte Carlo.

S-a dovedit că mutarea a fost inspirată. Teoretic, el ar fi trebuit să revină la Sportul, dar nu a mai ajuns niciodată în Regie. Valentin Ceaușescu, omul care ghidona Steaua, a înțeles ce nestemat are în mână. Și nu l-a mai lăsat să plece. Sportul era o echipă protejată de Nicu Ceaușescu. Dar fiul cel mic al dictatorilor nu a fost niciodată atât de pasionat și implicat la fratele său, Valentin.

Nu s-a opus ferm înregimentării lui Hagi, dar conflictul mocnit avea să explodeze după Revoluție, când fiii dictatorului fuseseră îndepărtați de la cele două echipe. Odată cu transferul lui Gică la Real Madrid, pentru suma de 4,5 milioane de dolari. Pentru că steliștii nu dețineau acte care să ateste că-l cumpăraseră de la Sportul, au plătit 2 milioane de dolari după un proces îndelungat.