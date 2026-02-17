Istoria Campionatului Mondial - 1998. Ultima aventură a României la turneul final, în urmă cu o eternitate

Campionatul Mondial din 1998 a fost găzduit de Franța și a adus o mare premieră. FIFA a decis să crească numărul echipelor participante de la 24 la 32. Au fost formate 8 grupe a câte 4 echipe.

A fost ultimul CM la care a participat naționala României, iar așteptările au fost uriașe, după Mondialul din SUA - 1994. Echipa lui Anghel Iordănescu a defilat în calificări, într-o grupă cu Irlanda, Macedonia, Islanda, Liechtenstein și Lituania. Se vorbea despre repetarea unui sfert de finală, la fel ca în 1994, dar finalul a fost dezamăgitor.

„Tricolorii” au început din nou în stil mare, cu o victorie tot în fața Columbiei, scor 1-0. A urmat meciul cu Anglia, care a scos din nou lumea în stradă. Victoria venită în ultimele secunde, scor 2-1, gol decisiv marcat de Dan Petrescu, a fost ultima bucurie trăită de români la un Mondial.

Apoi, a urmat un gest unic în fotbal, nemaivăzut la nivel înalt. Fotbaliștii naționalei s-au vopsit blonzi, înaintea meciului cu Tunisia, respectând un pariu pe care îl făcuseră între ei înainte turneului. Jocul a dus la o remiză, scor 1-1, dar calificarea fusese deja asigurată. În „optimi”, România a fost eliminată de Croația, scor 0-1, după un gol marcat de Davor Suker din penalty. La acea vremea, se știa că fusese ultimul meci al lui Gică Hagi la națională. Dar, „Regele” avea să revină în 1999, în preliminariile pentru Euro 2000.

Croația, aflată la prima participare, avea să fie marea revelație a competiției. Ex-iugoslavii au ajuns în semifinale, acolo unde, în meciul cu Franța au condus cu 1-0, gol Suker.

Dar, „dubla” lui Lilian Thuram a dus țara-gazdă în finală. Franța a câștigat primul titlu mondial, după ce a zdrobit Braziliam, scor 3-0, „dublă” Zinedine Zidane și o reușită a lui Emmanuel Petit. Au rămas mari semne de întrebare legate de criza misterioasă pe care a avut-o brazilianul Ronaldo înaintea finalei.

El a fost titular, s-a spus, la presiunea făcută de sponsori, mai ales Nike. S-a vorbit despre semne de epilepsie, dar ulterior, varianta nu a fost confirmată.