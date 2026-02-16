Dinamo - Unirea Slobozia, ora 20.00. Meci cu mari implicații la extremele clasamentului

Dinamo și Unirea Slobozia se întâlnesc în această seară, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), în ultima partidă din etapa a 27-a a campionatului intern. Ambele echipe au mare foame de puncte, pentru a-și atinge obiectivele. Gazdele se pot apropia de liderul Universitatea Craiova, care a re 53 de puncte. „Câinii” sunt pe 2 cu 49 de puncte și sunt urmați de Rapid, cu același număr de puncte.

Unirea luptă ca să iasă din zona retrogradării și momentat se află pe poziția a 14-a cu 24 de puncte.

Tehncianul dinamoviștilor, Zlejko Kopici, se așteaptă ca adversarii din seara asta să vină foarte motivați, pentru că vor să evite retrogradarea.

„Cu siguranță Slobozia are ambiție și noi trebuie să dăm dovadă de seriozitate maximă și, din nou, să jucăm un fotbal bun și să obținem încă trei puncte, care sunt foarte importante pentru noi.

Echipa este într-o formă bună. Cîrjan este suspendat din cauza cumulului de cartonașe galbene. În rest, toți jucătorii sunt pregătiți pentru acest meci.

Cei de la Slobozia vor veni motivați, cu o energie bună. Ei nu luptă pentru play-off, dar nimeni nu se aștepta la acest obiectiv. Ei luptă pentru evitarea retrogradării. Știm că au jucători de calitate, au viteză în linia ofensivă și, cu siguranță, va fi un meci dificil”, a spus Zeljko Kopici, antrenorul dinamoviștilor.

Dinamo (4-3-3): Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Soro - Armstrong, Karamoko, Musi Antrenor: Zeljko Kopic

Unirea Slobozia (4-2-3-1): Rusu - Dorobanțu, Safronov, Orozco, Șerbănică - Al. Albu, T. Lungu - Bărbuț, Papeau, Ponde - Espinosa Antrenor: Claudiu Niculescu

Stadion: Arena Națională Arbitru: Sorin Vădana (Cluj-Napoca - Cluj) A1: Bobe Ionuţ Marius (Bucureşti - Bucureşti) A2: Ilinca Cristian Daniel (Craiova - Dolj) Arbitru VAR: Flueran Viorel Nicusor (Craiova - Dolj) Arbitru AVAR: Popescu Adrian (Craiova - Dolj) R1: Baban Vlad (Iaşi - Iaşi) R2: ( - ) Obs. arbitri: Savaniu Marcel (Satu Mare - Satu Mare)