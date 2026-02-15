Sport

Universitatea Craiova - FCSB, ora 20.00. Derby cu repetiție pe „Ion Oblemenco”

Comentează știrea
Universitatea Craiova - FCSB, ora 20.00. Derby cu repetiție pe „Ion Oblemenco”Superliga. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Universitatea Craiova și FCSB se înfruntă, în această seară, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), într-o partidă din etapa a 27-a a campionatului intern. Joi, tot pe „Ion Oblemenco”, cele două formații s-au aflat față în față în grupele Cupei României și au remizat, scor 2-2. Gazdele au mers în „sferturi”, oaspeții au fost eliminați.

Universitatea Craiova - FCSB, derby pe puncte, după întâlnirea din Cupa României

De această dată jocul e pe puncte, extrem de necesare și pentru Craiova, și pentru FCSB. Universitatea este lideră cu 50 de puncte și e urmată de Rapid și Dinamo cu 49. FCSB ocupă locul 10, cu 40 de puncte, la două distanță de play-off.

sursa: Facebook

Echipe probabile

Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, A. Rus, Screciu - Teles, D. Matei, Anzor, Cicâldău, Bancu - Etim, Al Hamlawi Rezerve: Isenko, S. Lung, Mora, Stevanovic, Badelj, Mogoș, T. Băluță, Al. Crețu, Băsceanu, Muntean, Absenți: M. Rădulescu, Nsimba (accidentați), Baiaram (suspendat) Antrenor: Filipe Coelho

FCSB: M. Popa – Crețu, Dawa, Duarte, Radunovic – Lixandru, Joao Paulo – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea Rezerve: Târnovanu, Zima, Pantea, Kiki, Dâncuș, Alhassan, Oct. Popescu, D. Popa, Stoian, M. Toma, Graovac, Cisotti Absenți: M. Popescu, Cercel, Fl. Tănase, Chiricheș, Ngezana (accidentați), O. Arad (în urmă cu pregătirea) Antrenor: Elias Charalambous

Cum a reacționat prințul William când a aflat că soția sa are cancer. Detaliile copleșitoare ies acum la iveală
Cum a reacționat prințul William când a aflat că soția sa are cancer. Detaliile copleșitoare ies acum la iveală
Legende ascunse ale Bucureștiului: povești uitate pe care puțini le mai cunosc
Legende ascunse ale Bucureștiului: povești uitate pe care puțini le mai cunosc

Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova)

Arbitru: Marian Barbu // Asistenți:George Neacșu, Adrian Vornicu Arbitru VAR: Marcel Bîrsan // Asistent VAR: Mihai Marica

Becali: „Campionatul ne interesează”

„Campionatul ne interesează. Nu pot să spun toată strategia (n.r. - pentru meciul din SuperLigă), Craiova e echipă valoaroasă, nu pot să fac cum fac cu ceilalți. E decisiv, dacă nu câștigăm... Egalul nu e bun, să vedem ce se întâmplă cu celelalte. Noi trebuie să câștigăm și cu asta basta!”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport, înaintea partidei de diseară.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:17 - Morminte și cripte vandalizate în Constanța. Autorii sunt căutați de poliție
20:08 - Johannes Klaebo a făcut istorie la Jocurile Olimpice: nouă medalii de aur
19:58 - Rezultate loto, 15 februarie. Premii mari puse în joc
19:46 - Cum a reacționat prințul William când a aflat că soția sa are cancer. Detaliile copleșitoare ies acum la iveală
19:41 - Farul Constanța - Rapid, 3-1. Victorie mare pentru gazde, giuleștenii au jucat submediocru
19:35 - Un fost ministru din Ucraina a fost arestat în timp ce încerca să fugă din țară

HAI România!

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna

Proiecte speciale