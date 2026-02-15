Universitatea Craiova - FCSB, ora 20.00. Derby cu repetiție pe „Ion Oblemenco”

Universitatea Craiova și FCSB se înfruntă, în această seară, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), într-o partidă din etapa a 27-a a campionatului intern. Joi, tot pe „Ion Oblemenco”, cele două formații s-au aflat față în față în grupele Cupei României și au remizat, scor 2-2. Gazdele au mers în „sferturi”, oaspeții au fost eliminați.

De această dată jocul e pe puncte, extrem de necesare și pentru Craiova, și pentru FCSB. Universitatea este lideră cu 50 de puncte și e urmată de Rapid și Dinamo cu 49. FCSB ocupă locul 10, cu 40 de puncte, la două distanță de play-off.

Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, A. Rus, Screciu - Teles, D. Matei, Anzor, Cicâldău, Bancu - Etim, Al Hamlawi Rezerve: Isenko, S. Lung, Mora, Stevanovic, Badelj, Mogoș, T. Băluță, Al. Crețu, Băsceanu, Muntean, Absenți: M. Rădulescu, Nsimba (accidentați), Baiaram (suspendat) Antrenor: Filipe Coelho

FCSB: M. Popa – Crețu, Dawa, Duarte, Radunovic – Lixandru, Joao Paulo – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea Rezerve: Târnovanu, Zima, Pantea, Kiki, Dâncuș, Alhassan, Oct. Popescu, D. Popa, Stoian, M. Toma, Graovac, Cisotti Absenți: M. Popescu, Cercel, Fl. Tănase, Chiricheș, Ngezana (accidentați), O. Arad (în urmă cu pregătirea) Antrenor: Elias Charalambous

Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova)

Arbitru: Marian Barbu // Asistenți:George Neacșu, Adrian Vornicu Arbitru VAR: Marcel Bîrsan // Asistent VAR: Mihai Marica

„Campionatul ne interesează. Nu pot să spun toată strategia (n.r. - pentru meciul din SuperLigă), Craiova e echipă valoaroasă, nu pot să fac cum fac cu ceilalți. E decisiv, dacă nu câștigăm... Egalul nu e bun, să vedem ce se întâmplă cu celelalte. Noi trebuie să câștigăm și cu asta basta!”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport, înaintea partidei de diseară.