Sport

Universitatea Craiova - Oțelul Galați, 1-0. Oltenii redevin liderii campionatului intern

Comentează știrea
Universitatea Craiova - Oțelul Galați, 1-0. Oltenii redevin liderii campionatului internFotbal. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Universitatea Craiova s-a impus la limită, azi, scor 1-0, în confruntarea de pe teren propriu cu Oțelul Galați, din etapa a 25-a a Superligii. Nu au fost evenimente pe tabelă în primele 45 de minute, iar oltenii au pus mâna pe cele trei puncte datorită reușitei lui David Matei din minutul 61. „Alb-albaștrii” au urcat din nou pe primul loc al clasamentului cu un total de 49 de puncte și sunt urmați de Rapid și de Dinamo, ambele cu 48 de puncte. Oțelul este pe poziția a 9-a cu 37 de puncte.

Universitatea Craiova - ASC Oţelul Galaţi 1-0 (0-0), Stadion „Ion Oblemenco” - Craiova

A marcat: David Matei (61). Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitri asistenţi: Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe), Andrei Constantinescu (Bucureşti); al patrulea oficial: Claudiu Gaitin (Timişoara) Arbitru video: Ovidiu Haţegan (Arad); arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe) Observatori: Adrian Vidan (Bucureşti) - CCA, Florin Bătrânu (Timişoara) - LPF.

sursa: Facebook

David Matei: „Am fost omul potrivit la momentul portivit”

„Cel mai important e că a câștigat echipa. Gândul nostru acum e doar la meciul cu Dinamo. Clar, e un derby, toată lumea își dorește să câștige. Suntem foarte montați. Am fost omul potrivit la momentul potrivit. Mă simt foarte bine.

De la conducere la jucători, la staff-tehnic, toată lumea mi-a dat încredere! Asta e cel mai important. Obiectivul meu e să prind cât mai multe minute și să marchez. Normal, îmi doresc să marchez și cu Dinamo. În orice derby și în orice meci îmi doresc să marchez”, a spus David Matei, omul care a făcut diferența pe „Ion Oblemenco”, conform Digi Sport.

Insolvenţa în Republica Moldova. Doi administratori autorizaţi, cercetaţi penal şi zeci de familii rămase fără locuinţe şi bani
Insolvenţa în Republica Moldova. Doi administratori autorizaţi, cercetaţi penal şi zeci de familii rămase fără locuinţe şi bani
Pata solară gigantică, aflată la apogeul activității
Pata solară gigantică, aflată la apogeul activității

„Nu știu dacă simțim pericolul ratării play-off-ului”

„Din păcate, s-a făcut o diferență acolo la acea fază (n.r. - la gol). În prima repriză am jucat bine, am avut posesia. Am reușit să fim periculoși. A doua repriză am luat golul și după nu am mai avut forța să punem pericol.

Nu știu dacă simțim pericolul ratării play-off-ului. Au fost două deplasări grele. Sunt sigur că putem arăta bine în următorul meci de acasă cu FCSB. Nu știu dacă este un meci de totul sau nimic. Nu avem nimic de pierdut. Trebuie să jucăm bine și să demonstrăm că merităm să fim acolo, în play-off”, a spus și postarul Oțelului, Cosmin Dur-Bozoancă.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:52 - Avarie la o conductă subterană de gaz în Craiova. Zeci de persoane au fost evacuate 
21:47 - Un primar din județul Suceava, sub control judiciar cu brățară electronică. Ce acuzații i se aduc
21:41 - Rogobete, după vizita din Israel: Cooperarea medicală dintre cele două țări are un potențial real
21:33 - Insolvenţa în Republica Moldova. Doi administratori autorizaţi, cercetaţi penal şi zeci de familii rămase fără locuin...
21:25 - Medicul din județul Alba, acuzat de luare de mită în formă continuată, arestat preventiv
21:18 - De ce s-a căsătorit cu adevărat Mihai Constantinescu. Totul are legătură cu boala lui

HAI România!

Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal

Proiecte speciale