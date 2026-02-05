Universitatea Craiova - Oțelul Galați, 1-0. Oltenii redevin liderii campionatului intern

Universitatea Craiova s-a impus la limită, azi, scor 1-0, în confruntarea de pe teren propriu cu Oțelul Galați, din etapa a 25-a a Superligii. Nu au fost evenimente pe tabelă în primele 45 de minute, iar oltenii au pus mâna pe cele trei puncte datorită reușitei lui David Matei din minutul 61. „Alb-albaștrii” au urcat din nou pe primul loc al clasamentului cu un total de 49 de puncte și sunt urmați de Rapid și de Dinamo, ambele cu 48 de puncte. Oțelul este pe poziția a 9-a cu 37 de puncte.

A marcat: David Matei (61). Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitri asistenţi: Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe), Andrei Constantinescu (Bucureşti); al patrulea oficial: Claudiu Gaitin (Timişoara) Arbitru video: Ovidiu Haţegan (Arad); arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe) Observatori: Adrian Vidan (Bucureşti) - CCA, Florin Bătrânu (Timişoara) - LPF.

„Cel mai important e că a câștigat echipa. Gândul nostru acum e doar la meciul cu Dinamo. Clar, e un derby, toată lumea își dorește să câștige. Suntem foarte montați. Am fost omul potrivit la momentul potrivit. Mă simt foarte bine.

De la conducere la jucători, la staff-tehnic, toată lumea mi-a dat încredere! Asta e cel mai important. Obiectivul meu e să prind cât mai multe minute și să marchez. Normal, îmi doresc să marchez și cu Dinamo. În orice derby și în orice meci îmi doresc să marchez”, a spus David Matei, omul care a făcut diferența pe „Ion Oblemenco”, conform Digi Sport.

„Din păcate, s-a făcut o diferență acolo la acea fază (n.r. - la gol). În prima repriză am jucat bine, am avut posesia. Am reușit să fim periculoși. A doua repriză am luat golul și după nu am mai avut forța să punem pericol.

Nu știu dacă simțim pericolul ratării play-off-ului. Au fost două deplasări grele. Sunt sigur că putem arăta bine în următorul meci de acasă cu FCSB. Nu știu dacă este un meci de totul sau nimic. Nu avem nimic de pierdut. Trebuie să jucăm bine și să demonstrăm că merităm să fim acolo, în play-off”, a spus și postarul Oțelului, Cosmin Dur-Bozoancă.