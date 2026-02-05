Trei surori minore au murit după ce s-au aruncat de la etajul nouă după ce tatăl le-a confiscat telefoanele

Un incident dramatic a avut loc în orașul Ghaziabad, India, unde trei surori minore au murit după ce s-au aruncat de la etajul nouă al locuinței familiei. Evenimentul, petrecut în dimineața zilei de 4 februarie 2026, a declanșat o amplă anchetă a autorităților și a atras atenția asupra presiunilor psihologice la care pot fi expuși adolescenții.

Potrivit informațiilor prezentate de presa locală, cele trei fete aveau 12, 14 și 16 ani și locuiau împreună cu părinții într-un complex rezidențial. Gestul extrem ar fi fost precedat de o sancțiune aplicată de tatăl lor, care le-ar fi confiscat telefoanele mobile.

Conform declarațiilor oficiale ale poliției, cele trei minore au ieșit pe balconul apartamentului la primele ore ale dimineții, unde s-au încuiat înainte de a recurge la gestul fatal.

Autoritățile locale au intervenit rapid la fața locului, însă echipajele de urgență nu au mai putut salva viața adolescentelor. Ancheta preliminară arată că acestea s-au aruncat succesiv de la balcon.

Comisarul adjunct de poliție Atul Kumar Singh a confirmat decesul fetelor, declarând: „Când am ajuns la fața locului, am confirmat că trei fete, fiicele lui Chetan Kumar, au murit după ce au sărit din clădire”.

Martorii au relatat că au fost treziți de strigăte puternice venite din zona blocului. Un locatar a povestit că inițial a crezut că este vorba despre un conflict domestic, dar situația a devenit dramatică în momentul în care a observat cum una dintre fete părea pregătită să sară, în timp ce celelalte două încercau să o oprească.

„Una dintre ele părea hotărâtă să sară, iar celelalte două încercau să o salveze. Înainte să pot suna după ajutor, toate trei au căzut în gol”, a relatat martorul.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit un bilet de adio de opt pagini, scris într-un jurnal de buzunar. Documentul oferă indicii despre starea emoțională a adolescentelor și despre posibilele motive care le-au determinat să recurgă la gestul extrem.

În mesaj, fetele și-ar fi exprimat atașamentul față de cultura coreeană și dificultatea de a renunța la această pasiune. Tatăl fetelor a citat un fragment din bilet: „Papa, ne pare rău, Coreea este viața noastră, Coreea este cea mai mare iubire a noastră, orice ai spune, nu putem renunța la asta. Așa că ne sinucidem”.

Descoperirea documentului a amplificat îngrijorările privind impactul fenomenelor culturale globale și al mediului online asupra adolescenților.

Primele verificări ale poliției sugerează că adolescentele ar fi dezvoltat o dependență puternică de telefoanele mobile, începută în perioada pandemiei COVID-19. De asemenea, autoritățile au indicat că, în urmă cu aproximativ doi ani, fetele ar fi renunțat la școală din cauza obsesiei pentru cultura coreeană.

Pe pereții camerei în care locuiau cele trei surori, anchetatorii au descoperit mai multe mesaje cu tentă depresivă, printre care „Sunt foarte, foarte singură” și „Fă-mă o inimă frântă”.

Polițiștii consideră că aceste indicii pot reflecta o stare emoțională fragilă, posibil agravată de conflictele familiale și de izolarea socială.

În urma tragediei, tatăl adolescentelor a transmis un mesaj public în care a exprimat durerea provocată de pierderea celor trei fiice.

„Asta nu ar trebui să i se întâmple niciunui părinte sau copil”, a declarat acesta.

Declarația reflectă impactul devastator al incidentului asupra familiei și asupra comunității locale, care încearcă să înțeleagă circumstanțele care au dus la tragedie.