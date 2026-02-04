Grecia caută forță de muncă din Asia, dar înăsprește legea migrației

Parlamentul din Grecia urmează să adopte miercuri o nouă lege privind migrația, care combină facilitarea aducerii forței de muncă străine cu înăsprirea sancțiunilor pentru migranții aflați ilegal pe teritoriul țării. Inițiativa legislativă vine într-un context marcat de lipsa acută de muncitori în sectoare-cheie ale economiei, dar și de presiunea politică exercitată asupra guvernului de a menține o linie fermă în privința migrației ilegale, potrivit Politico.

Guvernul de dreapta condus de partidul Noua Democrație încearcă să răspundă unei crize de personal care afectează domenii precum turismul, construcțiile și agricultura. Potrivit datelor oficiale, statul grec a aprobat anual peste 80.000 de locuri de muncă pentru lucrători străini în ultimii doi ani. Cu toate acestea, asociațiile din industrie susțin că necesarul real este de peste două ori mai mare și că doar jumătate dintre aceste posturi sunt ocupate.

Noua legislație simplifică procedurile de recrutare prin acorduri bilaterale cu state precum India, Bangladesh și Egipt și introduce o procedură accelerată pentru proiectele publice de mari dimensiuni.

În paralel, proiectul de lege introduce măsuri restrictive împotriva migranților care au intrat ilegal în Grecia. Ministrul Migrației, Thanos Plevris, a declarat la televiziunea publică ERT:

„Avem nevoie de muncitori, dar suntem duri cu imigrația ilegală”.

Conform noilor prevederi, persoanele care se află ilegal pe teritoriul Greciei nu vor mai avea posibilitatea de a obține statut legal. De asemenea, este eliminată o prevedere care permitea minorilor neînsoțiți să primească permis de ședere la împlinirea vârstei de 18 ani, dacă urmau cursurile unei școli din Grecia.

„Cine este ilegal în acest moment va rămâne ilegal, iar când va fi identificat va fi arestat, încarcerat între doi și cinci ani și repatriat”, a declarat Plevris în fața parlamentarilor.

Legea este contestată de partidele de opoziție, care susțin că ignoră necesitatea integrării migranților deja prezenți în Grecia și adoptă un discurs asociat extremei drepte. De asemenea, mai multe organizații pentru drepturile omului avertizează că proiectul incriminează activitatea umanitară.

Textul legislativ prevede pedepse severe, inclusiv închisoare de minimum 10 ani și amenzi mari, pentru cei care asistă intrarea ilegală, transportul sau șederea migranților fără documente.

În plus, ministrul migrației va avea competența de a radia organizații neguvernamentale doar pe baza acuzațiilor penale aduse unui singur membru, iar permisele de ședere ar putea fi retrase pe baza suspiciunilor, fără o condamnare definitivă.

Avocatul Poporului din Grecia a exprimat „îngrijorări serioase”, susținând că sancționarea intrării ilegale în țară contravine convențiilor internaționale privind protecția refugiaților.

La rândul său, Lefteris Papagiannakis, director al Consiliului Grec pentru Refugiați, a declarat:

„Această abordare politică binară urmează linia globală ostilă și rasistă privind migrația”.

Dezbaterea reflectă sensibilitatea subiectului migrației la nivel european, chiar dacă numărul sosirilor a scăzut semnificativ față de anul 2015, când insulele din Marea Egee reprezentau unul dintre principalele puncte de intrare în Uniunea Europeană.

Proiectul este așteptat să fie adoptat, guvernul deținând majoritatea parlamentară.