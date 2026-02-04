15 migranți au murit în Marea Egee după ce barca lor s-a ciocnit de o navă a Gărzii de Coastă

Un incident grav produs marți seara în Marea Egee s-a soldat cu moartea a 15 migranți, după ce o ambarcațiune supraaglomerată, aflată în apropierea insulei grecești Chios, a intrat în coliziune cu o navă a Gărzii de Coastă a Greciei, potrivit Reuters.

Tragedia a avut loc în timpul unei intervenții maritime care viza destructurarea unei rețele de trafic de persoane.

Evenimentul s-a petrecut în zona maritimă Myrsini, situată în apropierea coastei insulei Chios, la mică distanță de apele teritoriale ale Turciei. Barca în care se aflau migranții transporta câteva zeci de persoane și se îndrepta spre insulă atunci când a fost interceptată de o navă de patrulare a Gărzii de Coastă, plecată din Oinousses.

Potrivit datelor preliminare furnizate de autoritățile elene, echipajul navei de patrulare a semnalat ambarcațiunii să-și schimbe direcția și să se îndepărteze de zona de coastă. În acel moment, ar fi intervenit traficanții care controlau barca, iar manevrele acestora au dus la o coliziune violentă cu nava pazei de coastă.

Impactul a provocat căderea mai multor persoane în mare. Operațiunile de salvare au fost declanșate imediat, însă bilanțul uman s-a dovedit dramatic. Unsprezece bărbați și patru femei și-au pierdut viața. Două dintre femeile implicate în incident au fost transportate în stare critică la spitalul din Chios, unde medicii au constatat decesul acestora, alături de al copiilor nenăscuți pe care îi purtau.

Un oficial al Gărzii de Coastă a declarat că ambarcațiunea cu migranți a fost observată la câteva mile marine de litoralul Turciei și că i s-a cerut să se întoarcă. „Traficanții au efectuat o manevră bruscă în direcția navei noastre, ceea ce a dus la coliziune”, a precizat reprezentantul autorităților maritime.

În urma incidentului, doi membri ai Gărzii de Coastă au suferit răni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. De asemenea, 24 de migranți au fost salvați din apă, unii dintre ei fiind în stare de șoc sau cu simptome de hipotermie. Potrivit unui oficial guvernamental, martorii au estimat că la bordul ambarcațiunii se aflau între 30 și 35 de persoane.

Operațiunea de căutare și salvare a continuat mai multe ore și a implicat nave ale pazei de coastă, ambarcațiuni private din zonă, precum și scafandri specializați. Autoritățile au anunțat că investigațiile sunt în desfășurare pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei.

Naționalitatea migranților decedați nu a fost comunicată oficial până în acest moment. Cazul readuce în atenție riscurile majore ale rutelor maritime folosite de migranți pentru a ajunge în Europa, precum și rolul rețelelor de trafic de persoane care operează în Marea Egee.

Grecia, stat membru al Uniunii Europene situat la granița sud-estică a blocului comunitar, reprezintă de ani buni una dintre principalele porți de intrare pentru migranții și refugiații care fug din Orientul Mijlociu, Africa și Asia. Insule precum Chios, Lesbos sau Samos au fost, în mod repetat, puncte de sosire pentru ambarcațiuni venite din Turcia.

În perioada 2015–2016, Grecia s-a aflat în centrul celei mai grave crize migratorii din Europa, când aproape un milion de persoane au ajuns pe insulele sale. Ulterior, numărul sosirilor a scăzut semnificativ, pe fondul acordurilor europene și al măsurilor de securizare a frontierelor.

Din 2019, guvernul grec de centru-dreapta a adoptat o politică mai dură în privința migrației, consolidând gardurile la frontierele terestre și intensificând patrulele maritime. Aceste măsuri au atras însă critici din partea organizațiilor pentru drepturile omului.

Atenția internațională s-a concentrat asupra Greciei și în urma unui naufragiu petrecut în 2023, când sute de migranți au murit după scufundarea unui vas de pescuit, existând acuzații potrivit cărora paza de coastă ar fi încercat să remorcheze nava înainte de tragedie.

Agenția europeană pentru frontiere externe a anunțat anul trecut că analizează mai multe cazuri de posibile încălcări ale drepturilor omului la frontierele Greciei, inclusiv acuzații de respingere ilegală a solicitanților de azil. Autoritățile de la Atena resping aceste acuzații și susțin că acționează în conformitate cu legislația națională și europeană.