Cea mai bună țară pentru pensionari. Costuri reduse și climă blândă

Grecia a fost desemnată cea mai bună țară europeană în care pensionarii se pot muta în 2026, potrivit raportului anual realizat de International Living, citat de publicația Express. Studiul a evaluat 195 de țări din întreaga lume, luând în calcul costul vieții, cerințele de viză, accesul la servicii medicale și climatul.

Țara mediteraneană atrage pensionarii prin combinația dintre temperaturile blânde, viața comunitară activă și costurile de trai reduse. Potrivit raportului, o locuință cu trei dormitoare și vedere la mare poate fi închiriată cu aproximativ 900 de lire sterline pe lună. În același timp, serviciile medicale private sunt accesibile, cu costuri medii de circa 220 de lire sterline lunar.

Sistemul de sănătate din Grecia funcționează pe model mixt, cu facilități publice și private. Potrivit International Insurance, serviciile private sunt recunoscute pentru calitatea constantă, iar țara beneficiază de un număr ridicat de medici specialiști raportat la populație.

Îngrijirea de urgență de bază este gratuită pentru toți, inclusiv pentru străini, iar farmaciile și clinicile comunitare oferă servicii medicale diverse, chiar și în localitățile mici sau pe insulele izolate.

Pe locul al doilea în topul International Living se află Panama, în America Centrală, care impresionează prin comunitatea de expatriați activă și sistemul medical bine pus la punct, cu opțiuni publice și private, unele cu personal vorbitor de limba engleză.

Raportul subliniază că pensionarii care aleg o țară pentru relocare iau în calcul mai mulți factori: costul vieții, ușurința obținerii vizei, accesul la servicii medicale și climatul. Grecia a reușit să depășească destinații tradiționale precum Spania, oferind un raport calitate-preț superior.

Prezența unei comunități internaționale numeroase facilitează integrarea pensionarilor în societatea locală, iar sistemul de sănătate mixt le oferă flexibilitate între servicii publice gratuite și opțiuni private accesibile.

Combinarea acestor elemente transformă Grecia într-o destinație atractivă pentru cei care doresc să își petreacă anii de pensie în Europa, într-un mediu plăcut și confortabil.