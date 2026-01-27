Statul vine în ajutorul pensionarilor prin mai multe forme de sprijin. Ce precizează Legea nr. 196/2016

Pentru pensionarii cu venituri mici, pensia nu este întotdeauna suficientă pentru a acoperi cheltuielile de bază. În afara pensiei lunare, legislația din România prevede mai multe forme de sprijin financiar și material, acordate în funcție de venit, situație socială și sezon. Aceste ajutoare nu sunt universale, nu se acordă automat și trebuie solicitate, dar ele există, sunt reale și sunt reglementate prin acte normative în vigoare.

Cele mai importante forme de sprijin pentru seniori vizează costurile cu încălzirea și energia, situațiile de vulnerabilitate socială și ajutoarele acordate punctual de autoritățile locale.

Pensionarii cu venituri mici pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece, în baza Legea nr. 226/2021, care reglementează măsurile de protecție socială pentru consumatorii vulnerabili de energie.

Ajutorul se acordă pentru încălzirea cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri. Valoarea sprijinului diferă în funcție de tipul de încălzire și de venitul mediu lunar al persoanei sau al familiei.

Pentru pensionari care locuiesc singuri, plafonul de venit este mai ridicat decât pentru familii, tocmai pentru a reflecta vulnerabilitatea sporită a persoanelor vârstnice. Ajutorul se acordă pe baza unei cereri depuse la primăria de domiciliu și este valabil doar pe durata sezonului rece.

Pe lângă ajutorul sezonier pentru încălzire, pensionarii eligibili pot primi și suplimentul pentru energie, prevăzut de aceeași lege. Acest sprijin se acordă lunar, pe tot parcursul anului, și are rolul de a acoperi o parte din cheltuielile curente cu energia electrică, gazele naturale sau combustibilii solizi.

Suplimentul pentru energie nu înlocuiește ajutorul de încălzire, ci îl completează. Valoarea lui este fixă și depinde de sursa principală de energie utilizată în locuință. Pentru mulți seniori cu venituri reduse, acest supliment reprezintă singura formă constantă de sprijin financiar acordată de stat, în afara pensiei.

Un alt instrument de sprijin este Legea nr. 196/2016, care reglementează venitul minim de incluziune. Deși este perceput adesea ca un ajutor destinat familiilor fără venituri, acest mecanism poate fi accesat și de pensionari, în situațiile în care pensia este foarte mică și nu acoperă pragul minim stabilit de lege.

Venitul minim de incluziune se acordă diferențiat, în funcție de veniturile efective ale solicitantului. Dacă pensia este sub nivelul de referință stabilit, statul poate completa diferența, astfel încât beneficiarul să atingă un nivel minim de subzistență.

Acordarea acestui sprijin presupune evaluarea situației sociale și financiare de către serviciile de asistență socială din cadrul primăriilor.

Pe lângă ajutoarele reglementate la nivel național, pensionarii pot primi sprijin financiar direct de la autoritățile locale. Consiliile locale au posibilitatea legală de a acorda ajutoare sociale din bugetele proprii, în baza Legea nr. 292/2011 privind asistența socială.

Aceste ajutoare pot fi acordate în situații punctuale, precum dificultăți financiare grave, probleme medicale, cheltuieli neprevăzute sau lipsa temporară a resurselor. Sumele și condițiile diferă de la o localitate la alta, iar decizia finală aparține consiliului local sau primarului, în urma unei anchete sociale.

În unele localități, primăriile acordă ajutoare sezoniere pentru pensionari, mai ales înainte de sărbători sau în perioade de criză economică. Acestea pot lua forma unor sume de bani, tichete sociale sau pachete cu alimente de bază.

Acest tip de sprijin nu este garantat anual și depinde de bugetele locale și de hotărârile consiliilor locale. Totuși, pentru mulți seniori cu venituri mici, aceste ajutoare ocazionale pot face diferența într-o perioadă dificilă.

Pentru a beneficia de aceste forme de sprijin, pensionarii trebuie să se adreseze primăriei de domiciliu, serviciului public de asistență socială sau direcțiilor specializate din cadrul autorităților locale. Informațiile oficiale sunt disponibile și prin intermediul Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și al agențiilor teritoriale.

Este important de subliniat că niciunul dintre aceste ajutoare nu se acordă automat. Ele trebuie solicitate prin cerere, iar eligibilitatea este verificată în baza documentelor justificative.