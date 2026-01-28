Cheltuielile generate de administrațiile locale, mai mari decât contribuția acestora la buget. Liviu Mihaiu: Nu sunt sustenabile

Noua ediție a podcastului „HAI Live cu Turcescu” a adus în prim-plan subiecte legate de situația economică a României și de modul în care sunt gestionate resursele financiare ale statului. De asemenea, jurnalistul Robert Turcescu a analizat, alături de Liviu Mihaiu și Liviu Alexa, vizita premierului Ilie Bolojan la Berlin.

Unul dintre subiectele discutate a vizat vizita lui Bolojan la Berlin, unde a primit indicații despre modul în care România ar trebui să folosească cele 16 miliarde de euro alocate prin programul SAFE. Potrivit analizei făcute de jurnaliști, aceste îndrumări ar viza achiziții de bunuri și servicii din Germania, în contextul relațiilor politice existente la nivel european.

De asemenea, invitații au subliniat că economia României trece printr-o perioadă dificilă. Creșterea economică se situează sub 1% din PIB, în timp ce datoria națională a crescut cu aproximativ 5,5% din PIB.

Un alt punct central al podcastului a vizat cheltuielile generate de administrațiile locale. În România, cheltuielile cu administrațiile locale sunt mult mai mari decât contribuția acestora la buget. Există administrații locale care au între 300 și 400 de angajați, dar care contribuie cu doar 0,7% la bugetul de stat, în timp ce costurile aferente ajung la 3% din PIB.

„Trebuie să spunem că cineva, un specialist în economie a observat foarte bine că noi cheltuim enorm de mulți bani cu administrațiile locale care nu sunt sustenabile. Sunt administrații locale de 300-400 de oameni, în care administrația plătește salarii. Adică, ăștia aduc la buget 0,7% și noi cheltuim cu ei, cu administrația 3% din PIB”, a afirmat Liviu Mihaiu.

Liviu Mihaiu a susținut că o reorganizare administrativă în șase-șapte regiuni mari ar fi mai eficientă financiar și administrativ decât actuala împărțire în 40 de județe.

„Lasă regionala aia cu șase-șapte mari regiuni care ar fi într-adevăr din punct de vedere financiar și din punct de vedere al eficienței administrative mult mai bună decât împărțirea asta în 40 de județe ceaușiste. Deci astea sunt reforme, eu n-am văzut reforme făcute la Bolojan”, a mai adăugat Liviu Mihaiu.