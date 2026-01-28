Parteneriat strategic cu Germania, anunțat de Bolojan: Modernizarea industriei de apărare și investiții record

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Berlin, că a discutat cu cancelarul german Friedrich Merz despre consolidarea investițiilor în domenii strategice precum energie, industrie și apărare, inclusiv prin programul SAFE. Bolojan a subliniat că Germania rămâne principalul partener economic al României, cu investiții de peste 18,5 miliarde de euro și un impact direct asupra a peste 200.000 de angajați români.

Premierul a explicat că memorandumul semnat cu Ministerul Apărării al Germaniei este un instrument practic care va permite modernizarea industriei de apărare și răspunsul mai rapid la nevoile de securitate.

„Traversăm o perioadă cu incertitudini. Presiunea asupra economiilor europene, competiția globală tot mai dură și războiul din Ucraina ne obligă să fim mai eficienți. Parteneriatul dintre România și Germania permite acest tip de abordare”, a declarat Bolojan în conferința comună.

„Comerțul bilateral a depășit 42 de miliarde de euro în 2024 și ne așteptăm la rezultate similare în 2025. Investițiile germane depășesc 18,5 miliarde de euro, iar peste 10.000 de companii cu capital german sunt active în România, având peste 200.000 de angajați români. Aceasta înseamnă locuri de muncă, tehnologie și stabilitate, dar mai ales încredere”, a precizat șeful Executivului.

Bolojan a mai spus că România își propune să dezvolte și mai mult această colaborare, valorificând și instrumentele europene, precum programul SAFE, pentru a crește competitivitatea în sectoarele strategice.

Premierul a mai arătat că România și Germania împărtășesc aceeași viziune privind restabilirea păcii și securității în regiunea Mării Negre și a prezentat obiectivele pentru Flancul Estic, inclusiv dezvoltarea apărării aeriene. „Contribuția Germaniei în domeniul apărării aeriene este necesară și apreciată”, a mai spus Bolojan.

În ceea ce privește Ucraina, România susține eforturile pentru o pace justă și durabilă, iar atacurile Rusiei asupra civililor și infrastructurii critice trebuie luate în considerare în deciziile politice și de securitate.

Premierul a subliniat că Republica Moldova este o prioritate strategică pentru România și că deschiderea negocierilor de aderare la UE ar reprezenta un semnal important pentru cetățeni și pentru securitatea regională.

De asemenea, România își propune finalizarea procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) în acest an, Bolojan mulțumind Germaniei pentru sprijinul acordat.

„Relația dintre România și Germania nu este doar despre instituții și politici. Avem o bază solidă, interese comune și capacitatea de a lua decizii și de a ne susține în Uniunea Europeană”, a concluzionat premierul.