Jurnalistul Liviu Mihaiu, despre Ilie Bolojan: Nu mai are sprijin electoral și n-o să mai aibă nici sprijin politic

Jurnalistul Liviu Mihaiu a declarat că guvernarea premierului Ilie Bolojan este pusă sub semnul întrebării. Lipsa sprijinului popular, creșterea accelerată a datoriei publice și deciziile economice contestate ar putea face imposibilă menținerea actualului Executiv în lunile următoare, a afirmat acesta, în podcastul „HAI Live cu Turcescu”, difuzat pe YouTube.

Cel mai recent episod al podcastului „HAI Live cu Turcescu”, difuzat pe canalul de YouTube „HAI România”, i-a avut ca invitați pe jurnaliștii Liviu Mihaiu și Liviu Alexa.

Liviu Mihaiu a susținut că o guvernare mai eficientă nu depinde de o pregătire economică de specialitate, ci de capacitatea de a ține cont de opiniile experților. El a atras atenția asupra nivelului datoriei publice, despre care a afirmat că depășește 60% din PIB, subliniind că plata anuală a dobânzilor reprezintă o povară majoră pentru bugetul de stat.

Liviu Mihaiu a vorbit și despre tensiunile existente în interiorul PNL și PSD, cauzate de măsurile promovate de Bolojan. În opinia sa, aceste politici sunt percepute ca fiind inechitabile, deoarece mențin venituri ridicate în structuri de conducere, în timp ce sunt reduse sau eliminate beneficii destinate unor categorii vulnerabile.

„Cum să zic? Avem salarii de 9.000, de 10.000 în Consiliul de Administrație, dar tăiem de la văduve, copii, veterani și donarea de sânge. Deci cum să zic, mai fanariot decât atâta nu se poate. Și pe urmă se miră lumea de ce are AUR 40 și ceva la sută. Uite, de aia are 40 și ceva la sută”, a explicat acesta.

Jurnalistul a afirmat că premierul ar fi susținut de structuri de influență pe care le-a numit „stat paralel”, atât pe plan intern, cât și european. El a susținut că sprijinul unor state precum Germania și Franța nu poate suplini lipsa susținerii interne.

„Adică degeaba îl sprijină, că Bolojan nu mai are sprijin electoral și n-o să mai aibă în curând nici sprijin politic, că lumea va ieși în stradă. Acuma au venit amenințările cu tăierile de gaze și curent, dar într-o lună le vor tăia și după ce le vor tăia, lumea va fi în stradă cu tot cu sindicate. Deci Bolojan nu are șanse să apuce slipul, ca să zic așa. Nu paltonul, ci slipul sau sodenul de primăvară. Nu cred că-l mai apucă, că n-are cum. Când ai 80% din popor împotriva ta, n-ai cum să guvernezi”, a explicat Liviu Mihaiu.